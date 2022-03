La nota supermodella e showgirl croata Nina Moric ha pubblicato delle IG stories nella disperata ricerca di aiuto…

Sono davvero pesanti le accuse scritte dalla famosa quarantacinquenne, nei confronti del suo ex marito Fabrizio Corona: “Si merita l’ergastolo. Non l’ho mai detto prima ma è così”.

Le sue pubblicazioni derivano da un forte stato di preoccupazione per suo figlio: sembrerebbe che Carlos Maria Corona soffra di psicosi transatorea acuta e che suo padre, che attualmente vive con lui, non lo stia curando come dovrebbe.

“Da madre mi vergogno a fare questo appello” Sono state queste le parole con cui la Moric ha iniziato la sua richiesta di aiuto.

E ancora: “Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna: se non prende i farmaci sarà la sua fine!“.

Nina Moric ha successivamente proseguito spiegando che si sarebbe voluta rivolgere alle forze dell’ordine, se non fosse che suo figlio ha già raggiunto la maggiore età e questo tentativo risulterebbe dunque invano.

Nina Moric, le accuse pesanti nei confronti del suo ex marito: “Qualcuno deve fermare Fabrizio Corona!”

Tutti i suoi followers si sono preoccupati per le forti parole scritte da Nina Moric sulle sue IG stories: “Qualcuno che ha umanità deve fermare Fabrizio Corona! Chiedo la sua carcerazione! Carlos deve essere salvato”.

La splendida showgirl croata ha poi continuato spiegando che il famoso imprenditore e scrittore italiano non si è mai comportato da padre nei confronti di suo figlio e non è mai stato in grado di accettare la sua felicità: “So che chiedo troppo, ma voglio la sua libertà, a costo della mia morte”.

Tutti gli utenti rimangono in attesa della risposta di Fabrizio Corona: come la prenderà non appena leggerà quanto sta accadendo sui social?