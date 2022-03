Primark, apre in centro città: finalmente è tutto pronto. La data

Finalmente Primark sta per aprire con un nuovo store qui in Italia: la città in cui tutti stavano attendendo l’arrivo dello store

Primark, grazie al connubio tra qualità e prezzo, è uno degli store più amati del mondo. Per non parlare dei prodotti particolarissimi che è possibile trovare al suo interno. Ci sono persone che fanno lunghi viaggi pur di andare a comprare qualcosa nel grande centro commerciale, ma negli ultimi anni finalmente ha cominciato ad arrivare anche da noi in Italia.

È tutto pronto, infatti, per l’arrivo di Primark a Milano. Aprirà il suo negozio al civico 45 di via Torino e, proprio in questi giorni, molteplici persone al suo interno stanno lavorando duramente per riuscire a preparare tutto in tempo per la data che si sta decisamente avvicinando. Infatti, manca pochissimo.

Primark pronto all’apertura a Milano: è tutto pronto! Ecco la data

Lo store, infatti, aprirà il 6 aprile: “Il design di questo nuovo ed attesissimo negozio, che si sviluppa su oltre 5mila metri quadrati di superficie commerciale suddivisi su cinque piani, trae ispirazione dalle affascinanti caratteristiche architettoniche e artistiche legate al mondo della moda che contraddistinguono la città di Milano” possiamo leggere nella nota con cui l’azienda ha annunciato l’inaugurazione che si terrà tra pochissimi giorni.

Hanno studiato nei minimi dettagli il tutto: lo store non sarà gettato lì a caso, ma si ispirerà alle iconiche piazze di Milano. Al suo interno, infatti, le persone che andranno a fare shopping, potranno ammirare i richiami architettonici tipici della città, tra archi e palette cromatiche.

Per quanto riguarda invece quello che dovrà aprire a Napoli, o meglio in provincia di Caserta, non si hanno ancora notizie. All’interno del Centro Commerciale Campania, c’è ancora una tendone davanti allo store che dovranno aprire. Si vociferava Natale 2021, ma anche questa data è saltata: c’è chi dice Pasqua, ma non è ancora arrivata alcuna nota ufficiale.

L’unica cosa che sappiamo per certo, è che Primark aprirà a Napoli entro la fine del 2022: per allora, i lavori dovrebbero essere portati a termine.