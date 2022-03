Quanto costa una visita dal chirurgo di Fedez? Le tariffe del Dr. Falconi

Il rapper ora sta meglio dopo la paura legata all’intervento chirurgico urgente al pancreas, merito tutto però del suo chirurgo di fiducia che gli ha salvato la vita.

In questi giorni il cantante milanese Federico Lucia, in arte Fedez, ha reso nota ai fan la sua operazione per asportare un tumore neuroendocrino che l’ha colpito al pancreas, suscitando grande commozione non solo negli amici e colleghi ma anche nei fan che lo seguono da anni.

Il tipo di tumore che lo ha colpito è catalogato come “raro”, in quanto colpisce ogni anno meno di 3 persone su 100mila abitanti. Il successo che ha ottenuto dopo l’intervento è enorme, nonostante ora sia costretto a visite di routine e costanti controlli da parte dei medici. Oggi però Fedez sembra stia meglio e anche il suo umore ne ha beneficiato.

Merito ovviamente anche del chirurgo che gli ha salvato la vita e dello staff medico che lavora con lui. Se vi state chiedendo però a quanto ammonta la parcella del primario ora vi sveliamo il suo tariffario, da non crederci.

Dr. Falconi, facciamo i conti in tasca al chirurgo che ha operato Fedez

Fedez è stato operato martedì 22 marzo scorso presso l’Ospedale San Raffaele di Milano mentre il medico chirurgo che l’ha seguito è Massimo Falconi, direttore del reparto di Chirurgia Pancreatica del noto nosocomio milanese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Luisa Ranieri agli Oscar 2022 ruba la scena a tutti: abito rosso fuoco e un super spacco FOTO

Il nome del luminare è molto noto in Italia visto il suo Cv più che encomiabile. È primario di Chirurgia del Pancreas e direttore del Pancreas Translational & Clinical Research Center dell’IRCCS della struttura sanitaria in questione. Falconi però è anche professore ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università Vita e Salute del capoluogo lombardo.

Per prenotare una visita con il dottore è necessario telefonare all’Ospedale San Raffaele di Milano direttamente al numero della struttura 0226431 oppure allo 0226432020.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Stefano De Martino papà bis: la confessione in diretta da Mara Venier

Sul sito però non è riportato il tariffario, supponiamo però che essendo una struttura privata il costo probabilmente è molto superiore rispetto ad una normale prestazioni medica offerta dal servizio sanitario nazionale. Azzardiamo: forse qualche centinaio di euro.