Nella giornata di ieri a Castello-Molina di Fiemme (Trento), un uomo e sua moglie sono stati trovati morti in un terreno: si tratterebbe di un omicidio-suicidio.

Sgomento e dolore a Castello-Molina di Fiemme, in provincia di Trento, dove ieri sono stati trovati senza vita un uomo di 56 anni e la moglie 50enne. A fare la drammatica scoperta due dei tre figli della coppia che hanno rinvenuto i cadaveri in un terreno.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno immediatamente attivato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Da quanto accertato sino ad ora, pare essersi trattato di un omicidio-suicidio: il 56enne, forse al culmine di una lite, avrebbe ucciso la moglie, dalla quale si stava separando, poi si sarebbe tolto la vita.

Ha sparato alla moglie, poi ha rivolto l’arma contro sé stesso togliendosi la vita. Questa la tragedia consumatasi nella mattinata di ieri, martedì 29 marzo, a Castello-Molina di Fiemme, in provincia di Trento.

L’allarme, secondo quanto riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione de Il Dolomiti, è scattato quando due dei tre figli della coppia hanno rinvenuto, in un terreno in località Pertica, i cadaveri dei genitori: Viviana Micheluzzi e Mauro Moser, rispettivamente di 50 e 56 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri. Constatato il decesso, i militari dell’Arma hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per risalire alla dinamica della drammatica vicenda. I due figli, dopo aver rinvenuto i cadaveri, hanno accusato un malore e sono stati accompagnati in ospedale.

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, riporta Il Dolomiti, pare che il 56enne, forse dopo una lite, abbia sparato alla coniuge uccidendola e, subito dopo, si è suicidato utilizzando la stessa arma, una pistola che avrebbe acquistato nella stessa mattinata di ieri. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni del gesto, ma si ipotizza che il diverbio tra i due possa essere nato per la separazione in corso.

Sconvolta l’intera comunità locale, dove la coppia era molto conosciuta. I due gestivano l’azienda agricola Dolci Sapori di Bosco.