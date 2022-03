Uomini e Donne, boom di critiche per Alessandro: in realtà vuole la corteggiatrice!

Uomini e Donne, boom di critiche per Alessandro Vicinanza: altro che Ida Platano, il cavaliere vorrebbe proprio la corteggiatrice!

Archiviata la relazione con Ida Platano, l’affascinante Alessandro Vicinanza si è dichiarato pronto a rimettersi in gioco all’interno del contesto di Uomini e Donne. Nonostante il salernitano abbia tentato il tutto per tutto pur di recuperare il rapporto con la bresciana, quest’ultima non ha voluto saperne più niente di lui.

A tale scopo, durante la puntata trasmessa oggi, Maria De Filippi ha permesso al cavaliere di incontrare due donne giunte in trasmissione proprio per conoscerlo. Prima ancora che Vicinanza si sedesse, tuttavia, la conduttrice non si è risparmiata dal rilasciare una dichiarazione sconvolgente che lo riguardava.

“Lui è interessato a due donne del programma, ma di una non vuol dire il nome“: questo l’annuncio della padrona di casa, che ha immediatamente dato il via ad una serie infinita di speculazioni. Solo Gianni Sperti, dopo aver a lungo meditato, è parso azzeccare il nome della donna che parrebbe aver stregato Alessandro.

Uomini e Donne, boom di critiche per il cavaliere Alessandro: in realtà vuole la corteggiatrice!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Marica Pellegrinelli fuori di sé, l’accusa riguarda proprio loro: “è tutto falso”

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, tutti gli occhi dei presenti erano puntati sull’affascinante Alessandro Vicinanza. Dopo la frase pronunciata da Maria De Filippi, in particolare, la domanda che i membri del parterre sembravano porsi era esclusivamente una: quali sono le due donne da cui sarebbe attratto il cavaliere?

La prima, per ammissione dello stesso Alessandro, è l’avvenente Gloria, celebre per i suoi trascorsi con Armando Incarnato e Diego Tavani. Pur lusingata dagli apprezzamenti del salernitano, la donna gli ha rifilato un clamoroso due di picche: “è un bel ragazzo, ma per quello che ho visto non sono interessata“.

Sulla seconda dama, all’opposto, Vicinanza ha dichiarato di voler ancora mantenere il riserbo. Dopo aver fatto scendere due corteggiatrici arrivate in studio per conoscerlo, il cavaliere, pur avendone apprezzato le presentazioni, ha deciso di essere sincero nei loro riguardi. “Non le terrei perché a livello estetico non sono il mio prototipo“: questa la spiegazione fornita da Alessandro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Era già troppo tardi” lacrime dell’attrice in diretta: la confessione a “Oggi è un altro giorno”

Poco dopo esser ritornato nella propria postazione, l’ex di Ida Platano è stato raggiunto dalle parole di Gianni. “Se non vuoi dirci chi è la seconda donna è perché non è seduta tra le over…“, ha insinuato l’ex ballerino, ricevendo di contro il silenzio imbarazzato del cavaliere.

“No, non è seduta nel parterre“, ha ammesso Vicinanza, mentre la curiosità del pubblico nei confronti della fantomatica donna cresceva a dismisura. Solo dopo alcuni secondi Sperti è parso giungere alla soluzione del mistero, con un’ipotesi peraltro sostenuta anche dall’ex Ida Platano. “È Federica, la corteggiatrice di Matteo“: questa la sentenza dell’opinionista.

Il cavaliere, pur non avendo negato l’insinuazione di Gianni, non ha nemmeno confermato quanto espresso dall’opinionista. Le ragioni che lo frenerebbero dal rivelare l’identità della donna, tuttavia, non fanno che confermare l’intuizione dell’ex ballerino: “preferisco che faccia il suo percorso, poi si vedrà“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Indescrivibile” María Pedraza, chioma ribelle e scollatura audace: lingerie non pervenuta – FOTO

Come i presenti non hanno mancato di evidenziare, Federica è ormai agli sgoccioli del suo percorso con Matteo – il quale, come sappiamo dalle anticipazioni, non la sceglierà -. Che tra la corteggiatrice e il cavaliere possa nascere qualcosa di più?