“Verissimo”, Silvia Toffanin non trattiene l’emozione: “Sono stravolta da questa persona”

Avete visto l’ultima puntata di “Verissimo“? Silvia Toffanin ha fatto la scelta giusta ad invitare in studio proprio lei

“Verissimo” è uno dei programmi più seguiti e amati dagli italiani che nel corso delle puntate scoprono sempre particolari e retroscena sulla vita di molti vip.

Silvia Toffanin è al timone della trasmissione da anni e con il suo modo di fare e la sua semplicità è riuscita a conquistare la fiducia e l’affetto di milioni di telespettatori che la supportano e sostengono in ogni situazione. Tra i gieffini, i ragazzi di “Amici” e altri personaggi dello spettacolo, tutti almeno una volta sono stati invitati a raccontare la propria storia.

“Verissimo“, l’ospite che tutti stavano aspettando – FOTO

Sul profilo di Instagram della trasmissione la presenza dell’ex gieffina era già stata annunciata, ma vederla in studio è stato emozionante. Stiamo parlando di Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia ed ex concorrente di “Temptation Island” che si è aggiudicata la semifinale del “Grande fratello vip“.

“Una donna dal cuore grande che è stata una delle protagoniste del GF Vip” così gli autori l’hanno presentata al pubblico di “Verissimo” che è stato molto contento di scoprire altri dettagli sulla sua vita pubblica e privata.

Tra i commenti sotto ai post si legge: “Non aspettavamo altro” e poi ancora “Meravigliosa, bellissima intervista, mi sono commossa”.

Anche Silvia Toffanin si è emozionata ascoltando le parole della sua ospite che non sono passate inosservate, anzi sono diventate virali ed hanno dato inizio a vari discorsi sul web.

“Io all’età di 40 anni sono rinata – ha affermato Manila Nazzaro – ho riscoperto come ci si può rinnamorarsi, ricredere in una famiglia, in un nuovo amore”.

Senza dubbio l’ex Miss Italia ha lasciato il segno sia a “Verissimo” sia nella casa più spiata d’Italia dove è stata un esempio per gli altri concorrenti che spesso si sono ritrovati a chiedere consigli proprio a lei.