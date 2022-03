La vita in diretta, Alberto Matano non riesce a trattenersi e fa una confessione clamorosa ai suoi ospiti: emerge un lato inedito del conduttore

Negli ultimi giorni, le principali testate giornalistiche non parlano d’altro se non di ciò che è accaduto durante la cerimonia degli Oscar 2022. Will Smith, dopo aver ascoltato una battuta spiacevole che Chris Rock si è lasciato scappare in merito all’alopecia di sua moglie Jada Pinkett Smith, ha agito impulsivamente e gli ha rifilato uno schiaffo in pieno volto.

Un episodio che ha letteralmente paralizzato la cerimonia degli Oscar, che ha visto Will Smith premiato come “miglior attore protagonista”. Il vincitore, salito sul palcoscenico, ha riconosciuto il proprio errore davanti al pubblico degli Academy Awards. La battuta sull’alopecia di sua moglie, a detta sua, gli avrebbe fatto perdere il lume della ragione.

Un fatto a dir poco controverso, su cui molti volti dello spettacolo si stanno interrogando ormai da giorni. Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta, ne ha parlato proprio quest’oggi assieme alle sue ospiti in studio. Il blocco dedicato a Will Smith, tuttavia, si è aperto con una confessione che il pubblico non avrebbe mai pensato di ascoltare: il giornalista lo ha ammesso di fronte a tutti.

La vita in diretta, Alberto Matano non riesce a trattenere quello che prova: “sono troppo geloso”

Il secondo blocco del talk show di Alberto Matano si è aperto con una pagina dedicata a quanto accaduto alla cerimonia degli Oscar 2022. Lo schiaffo che Will Smith ha rifilato a Chris Rock – colpevole di aver scherzato sull’alopecia della moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith – ha letteralmente fatto infuriare l’opinione pubblica.

Il giornalista, padrone di casa de La vita in diretta, non ha mancato di commentare l’increscioso episodio assieme alle sue opinioniste, tra le quali figuravano Francesca Fialdini e Alba Parietti. Quest’ultima, che non presenziava al programma ormai da diversi giorni, è stata accolta con particolare entusiasmo dal conduttore.

Matano, poco dopo averla salutata, ha deciso di confidarle qualcosa di inaspettato. “Non fare mai più che vai solamente da Serena…“, ha protestato il giornalista, riferendosi alla trasmissione Oggi è un altro giorno della collega Serena Bortone. “Sono gelosissimo“, ha proseguito il conduttore, mentre la Parietti non mancava di sorridere imbarazzata.

La discussione si è poi spostata sul caso “Will Smith”, che entrambe le opinioniste hanno fermamente criticato. In particolare, Francesca Fialdini non si è mostrata affatto lusinghiera nei confronti del premio Oscar. “Una scena di pessimo gusto, ci sarebbero stati molti altri modi per reagire” – questa la constatazione della collega di Matano, che ha anche aggiunto – “Avrei preferito che la moglie dicesse qualcosa“.

Anche la Parietti, sulla scia di quanto affermato dalla Fialdini, non ha mancato di accusare l’attore. Tuttavia, la showgirl ha anche tenuto a sottolineare quanto la battuta di Chris Rock, ai suoi occhi, sia risultata estremamente infelice. “Non si scherza sulle malattie. Tra i due non saprei chi salvare!“: questa la stoccata della Parietti.

Il conduttore, pur non dichiarandolo apertamente, ha lasciato intendere di pensarla esattamente come Francesca Fialdini. Anche per Matano, la reazione di Will Smith è stata a dir poco inammissibile.