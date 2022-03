Giovanna Rei ha condiviso con i fan emozioni travolgenti. La famosa attrice ha vissuto attimi speciali in occasione di un momento importante.

Gioia e forti emozioni. Negli occhi di Giovanna Rei si leggono i sentimenti travolgenti vissuti a seguito di un importante evento. La nota attrice ha condiviso gli attimi indimenticabili sulla sua seguitissima pagina Instagram dove conta più di 40 mila follower.

Di origini napoletane, nata il 31 marzo 1975, all’anagrafe Giovanna Ferrari Rei, l’attrice festeggia oggi 47 anni.

Avvicinatasi al mondo della recitazione a partire dagli anni Novanta, ha debuttato a teatro per poi approdare nel settore del cinema prendendo parte nel tempo a pellicole di successo: da “L’ultimo capodanno”, di cui Marco Risi ha curato la regia, a “I volontari”, di Domenico Costanzo, è entrata nel cast di fiction del calibro di “Un posto al sole” e “La piovra 9 – Il patto”.

Di seguito ha conosciuto un grande successo televisivo con la partecipazione al “Il protagonista”, programma-film. Ha interpretato poi molti ruoli tra “Elisa di Rivombrosa”, “Camera Cafè”, “Anni 50”, “Sotto copertura”, “Distretto di Polizia 9”, “Don Matteo 10”.

In tutto questo percorso ha avuto modo di lavorare al fianco di pezzi da novanta quali Muccino e Ozpetek, Vanzi e Risi. Nel 2021 ha preso parte al film “Quel posto nel tempo”, insieme all’attore Leo Gullotta.

Giovanna Rei, intense emozioni: il momento più speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Rei (@giovanna.rei_real)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Rita Dalla Chiesa e la verità sul clamoroso abbandono, italiani sconvolti

“Auguri, meravigliosa”, è solo uno dei tanti commenti che si leggono sotto all’ultimo post di Giovanna Rei su Instagram.

Si tratta di uno scatto in cui è ritratta in tutta la sua bellezza con in mano uno stupendo bouquet di fiori sui toni del rosa. Look glamour, composto da sneakers e trench, si è mostrata molto sorridente: “Buon compleanno a me”, le parole nell’entusiasmo condivise dall’attrice.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Daniela Ferolla, l’ex Miss Italia tra le margherite: “Un bellissimo fiore di primavera” – FOTO

Tra like e auguri, il post ha raggiunto subito un successo immediato, a dimostrazione del grande affetto dei fan nei confronti dell’attrice napoletana.