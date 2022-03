Bruce Willis dovrà abbandonare la sua carriera. L’annuncio shock arriva tramite social. Fan sconvolti

Bruce Willis è costretto a dire definitivamente addio al cinema e alla sua gloriosa carriera. L’annuncio che nessuno si aspettava di sentire, è giunto tramite sociale; a diffonderlo la famiglia dell’attore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Uguale al padre” Stella Frizzi proprio identica a Fabrizio, Carlotta Mantovan lo ammette così – FOTO

Una notizia improvvisa che nessuno sperava mai di dover ricevere. Star della saga cinematografica Die Hard, Bruce Willis è uno degli attori più amati di tutti i tempi. Ricordiamo anche la sua magistrale interpretazione nel film cult di Quentin Tarantino, Pulp Fiction e in tante altre pellicole di grande successo. L’annuncio del suo addio al mondo del cinema è stato un duro colpo per tutti i suoi numerosissimi fan. Ciò che lascia più sconvolti però, è il motivo di questa scelta radicale.

Bruce Willis lascia il cinema. Svelato il vero motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rumer Willis (@rumerwillis)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Letizia di Spagna, gesto sorprendente durante l’evento più importante: mai vista così

Nelle ultime ore è stato pubblicato sul profilo Instagram della figlia di Bruce Willis, Rumer, un post che in poco tempo ha creato grande clamore e ha sconvolto tutti. Una foto del grande attore accompagnate da parole molto forti firmate dalle persone a lui più care e più vicine, ovvero la moglie Emma, l’ex moglie Demi Moore e i suoi cinque figli.

La famiglia di Bruce ha deciso di condividere con il pubblico quello che sta accadendo all’attore. Si scopre così che è stato colpito da afasia, una terribile malattia che comporta la perdita della capacità di produrre il linguaggio. A causa di ciò, la star di Die Hard è costretta a mettere da parte la sua carriera e a dire definitivamente addio al cinema. I suoi cari ringraziano i fan per il supporto, l’affetto ed il sostegno che stanno dimostrando in queste ore al loro idolo. Per tutti coloro che amano Bruce, questo è davvero un duro colpo. L’attore non potrà più girare nuovi film, però sarà comunque possibile vedere alcuni suoi nuovi film che sono adesso in fase di post-produzione.