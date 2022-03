Charlene di Monaco, l’addio ad Alberto è sempre più vicino: c’entra lui

Charlene di Monaco ed il principe Alberto verso il divorzio? Adesso spunta un altro particolare che insospettisce

Non c’è pace per Charlene di Monaco, la principessa moglie di Alberto che nel corso dell’ultimo anno ha attirato a sé gli occhi di mezza Europa per via delle sue precarie condizioni di salute ai quali si sono aggiunti i pettegolezzi su una probabile crisi matrimoniale. Da Palazzo i Grimani hanno tenuto a far sapere che i rapporti tra i due non sarebbero lacerati e che Charlene sta solo attraversando un periodo non facile.

Del resto la principessa è tornata a Palazzo solo per pochissimi giorni, poi è volata in Svizzera per cure più approfondite e la sua convalescenza ora pare vada sempre meglio. Da poco avrebbe ottenuto la possibilità di lasciare la clinica di Zurigo scegliendo però di restare in una residenza nel sud della Francia e non a Palazzo, per rimanere lontana dagli occhi indiscreti. Sarà davvero così?

Charlene di Monaco, nella sua testa c’è solo lui

C’è chi dice che Charlene di Monaco abbia voltato le spalle al marito e che questa scelta di risiedere in Francia non sia altro che un ennesimo segnale della crisi che i due stanno attraversando.

Fonti vicine al Palazzo parlano di una profonda divergenza tra i due: non solo per la grande differenza di età (20 anni) ma anche per la provenienza ed i background differenti, uno europeo, l’altro sud africano. Una riflessione che la principessa avrebbe fatto in questi lunghi mesi di malattia e convalescenza che l’avrebbero portata a chiarirsi le idee su un matrimonio che fin dall’inizio non è stato facile.

Ora nella sua testa ci sarebbe anche un altro uomo, famosissimo e molto ricco seppur non di sangue blu. Si tratta del cantante Lenny Kravitz. Di lui Charlene si sarebbe completamente invaghita, lo adora così tanto che lo segue anche sui social e non si perde nessun aggiornamento su di lui.

Non si tratta ovviamente di una relazione ma di una distrazione che la principessa triste avrebbe “trovato” in questi mesi difficili. Un rifugio nel quale ripararsi e con il quale allontanare i cattivi pensieri.