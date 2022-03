Chiara Ferragni annuncia la lieta notizia: il sorriso che avvolge il web – FOTO

Chiara Ferragni felice dopo giorni di momenti bui, appare con un sorriso smagliante che riscalda il web. Trionfo di like.

La regina delle influencer nonché imprenditrice Chiara Ferragni è pronta per annunciare la lieta notizia e lo fa così, senza pensarci due volte nella gioia del web che non stava aspettando altro ormai da tanto tempo. Truccata, bellissima e apparentemente serena, la moglie di Fedez condivide sui social questo momento importante.

Una donna in carriera e che non manca mai per la propria famiglia, possiamo sicuramente dire che al di là della vita frenetica e patinata, la Ferragni è riuscita a tenere in mano la situazione e questo non può che essere apprezzato. Nel suo ultimo post annuncia la lieta notizia, trionfo di reazioni dai fans.

Chiara Ferragni annuncia la lieta notizia: la sua, una bellezza che confonde

