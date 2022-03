“Detto Fatto”, confusione in studio: critica pesante, poi scoppia una faida

A “Detto Fatto” sono andati in scena attimi movimentati: da una critica è scoppiato uno scontro. Accade l’inaspettato.

Dopo le voci sulla chiusura del programma a fine stagione e i continui cambi di orario, arriva un altro pesante retroscena legato a “Detto Fatto”.

Nella puntata di oggi, 30 marzo, alcuni momenti di tensione hanno dominato lo studio. La conduttrice ha frenato la polemica scoppiata a seguito di una critica.

In onda dal 2013, per un totale di 1553 puntante, è condotto da Bianca Guaccero dal 2018. Tra tutorial, ospiti e focus, il format in onda su Rai due, tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì: se prima era in onda dalle 15,15 la programmazione è stata spostata alle 16.

“Detto Fatto”: scoppia la polemica, critica pungente

Nell’ambito di un focus dedicato alla moda, è scoppiato uno scontro tra due opinionisti di “Detto Fatto”. Si tratta della consulente d’immagine Carla Gozzi, conosciuta per il format “Ma come ti vesti”, e Jonathan Kashanian, attore di origini israeliane naturalizzato italiano.

41 anni, il suo volto è molto conosciuto nello spettacolo a seguito della partecipazione a molti format di successo: da tempo è ormai una presenza fissa nel programma della Guaccero dove la supporta in molti aspetti, in particolare nei siparietti dedicati ai personaggi.

Tuttavia spesso catalizza l’attenzione con la sua verve pungente, lasciandosi andare a battute che spesso fanno reagire i colleghi, tra chi le prende sul ridere e chi invece si sente colpito nel vivo.

“Voglio le tue scusa”, le parole di Carla Gozzi rivolte a Jonathan a seguito di una sua pesante critica in fatto di stile.

L’opinionista ha infatti criticato la guru di moda per le sue scelte in merito alle scarpe che considera sempre poco raffinate. “Carla Gozzi si veste da maestrina ma mette delle scarpe tamarre”, l’accusa dell’opinionista.

Tra lo stupore del pubblico, la faida si è conclusa con la conduttrice che ha posto il focus su altro distraendo gli spettatori e stemperando così la polemica.