Sono arrivati i primi risultati dell’autopsia sulla salma del ragazzo trovato morto lunedì in un container di un’azienda di smaltimento rifiuti di Empoli.

Emergono nuovi dettagli sulla morte del ragazzo, trovato senza vita nei giorni scorsi all’interno di un container di un’azienda di Empoli che si occupa di rifiuti. Secondo i primi risultati dell’autopsia, il giovane, di età compresa tra i 20 ed i 27 anni, sarebbe deceduto per una forte compressione.

Sul caso stanno indagando gli inquirenti, i quali ipotizzano che il 20enne possa essersi aver trovato rifugio in un cassonetto dell’immondizia e sia poi deceduto quando quest’ultimo è stato svuotato nel corso della raccolta dei rifiuti.

Empoli, ragazzo trovato morto in container di un’azienda di rifiuti: i primi risultati dell’autopsia

Lunedì mattina, 28 marzo, un ragazzo è stato trovato senza vita in un container adibito per la raccolta differenziata della carta all’interno di un’azienda di smaltimento rifiuti di Empoli. A segnalare la presenza del cadavere era stato un operaio, impegnato nelle operazioni di svuotamento del container utilizzando una gru.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si accascia improvvisamente al supermercato: donna muore mentre fa la spesa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno attivato le indagini per identificare il corpo e risalire a quanto accaduto. Dai primi riscontri, riporta la redazione di Firenze Today, si tratta di un ragazzo senza fissa dimora di nazionalità straniera e di età compresa fra i 20 e i 27 anni. Sulla salma, per accertare le cause della morte, è stata disposta l’autopsia, i cui primi risultati avrebbero evidenziato un decesso per compressione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terribile incidente stradale: ragazzo muore dopo mesi di agonia

Secondo gli inquirenti, dunque, potrebbe essersi trattato di una drammatica fatalità. L’ipotesi, scrivono i colleghi di Firenze Today, è quella secondo la quale il giovane possa essersi addormentato all’interno di un cassonetto della carta, dove aveva trovato riparo, e sia morto in seguito allo svuotamento nel cassone del camion per la raccolta dei rifiuti.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma al momento nessuno risulterebbe iscritto sul registro degli indagati.