Federica Aversano, dopo la scelta la rivelazione bomba sulla famiglia di Matteo: “di pessimo gusto”

Federica Aversano non ci sta e sgancia la bomba sui familiari di Matteo Ranieri: quello che avrebbero fatto è di “pessimo gusto”

È andata in onda nella puntata di oggi la scelta di Matteo Ranieri. Il tronista, che a Uomini e Donne ha affrontato un percorso lungo quasi cinque mesi, ha deciso di lasciare il programma mano nella mano con Valeria. Un boccone sicuramente amaro da mandar giù per la bellissima Federica Aversano, che corteggiava il Ranieri dallo scorso novembre.

Subito dopo aver appreso di non essere la scelta, la giovane non si è lasciata scappare l’occasione di rimproverare Matteo. A detta di Federica, infatti, il tronista avrebbe potuto abbandonare la trasmissione già diverse puntate fa, senza il bisogno di “allungare il brodo”.

Proprio mentre la puntata veniva trasmessa in televisione, la Aversano ha postato un lungo sfogo sui social che ha lasciato il pubblico senza parole. La nativa dei Caserta, nei confronti dei familiari di Matteo, non ci è andata affatto leggera.

Federica Aversano, dopo la scelta la rivelazione bomba sulla famiglia di Matteo: i dettagli sconvolgenti

Proprio mentre Canale Cinque trasmetteva l’emozionante scelta di Matteo Ranieri, Federica Aversano interveniva con un lungo sfogo sui social per chiarire una questione a dir poco clamorosa. Come ammesso dalla giovane all’interno di una Instagram story, i suoi followers le avrebbero aperto gli occhi su un fatto davvero eclatante.

A quanto sembra, attraverso i rispettivi canali social, i familiari del tronista avrebbero ripetutamente espresso, in vari modi, la loro preferenza per Valeria. Un gesto che la Aversano, rifiutata dal Ranieri, non ha mancato di condannare apertamente.

“Penso sia umano avere preferenze, ma trovo di cattivo gusto esporle durante il percorso“: questa la severa stoccata dell’ex corteggiatrice, che ha reagito con grande delusione alla scelta di Matteo. Ciò nonostante, Federica non sembra avere rimpianti rispetto a quella che è stata la sua esperienza nel programma.

“Sono sempre più fiera di me“, ha chiosato la Aversano, a cui il supporto incondizionato dei followers certamente non manca. Senza dubbio, l’ex corteggiatrice dimenticherà presto questa spiacevole parentesi della sua vita.