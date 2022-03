Una donna di 49 anni è morta ieri pomeriggio a Frosinone colta da un improvviso malore mentre faceva la spesa all’interno di un supermercato. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

Dramma nel pomeriggio di ieri a Frosinone, dove una donna di 49 anni è morta mentre stava facendo la spesa in un supermercato. La 49enne mentre si trovava in un reparto del grande magazzino ha iniziato a sentirsi male e si è accasciata al suolo.

I presenti, accorgendosi dell’accaduto, hanno subito provato a soccorrere la donna ed hanno lanciato l’allarme. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 con a bordo il personale sanitario che, dopo vari tentativi di rianimazione, hanno dichiarato il decesso della 49enne.

Frosinone, si accascia al supermercato colta da malore: donna di 49 anni muore mentre fa la spesa

Un improvviso malore mentre faceva la spesa. Ha perso così la vita una donna di 49 anni residente a Ferentino, in provincia di Frosinone. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 marzo, all’interno del supermercato Todis di via Monte Lepini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bidello trovato morto in casa di un amico: disposta l’autopsia

Stando a quanto riportano varie fonti locali, tra cui la redazione de Il Quotidiano del Lazio, la 49enne, di cui non è stata resa nota l’identità, mentre si trovava in uno dei reparti del supermarket ha accusato un malore ed è crollata al suolo priva di sensi. Gli altri clienti, che hanno assistito alla tragedia, hanno subito soccorso la donna ed hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Schiacciato dall’auto mentre aiuta l’amico a sostituire una ruota: morto un uomo

Presso il supermercato, in pochi minuti, è arrivata l’equipe medica del 118 che ha avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo, tutti gli sforzi non hanno avuto successo e, alla fine, i sanitari si sono dovuti arrendere costatando la morte della donna. A stroncare la 49enne un improvviso malore, forse da un arresto cardiocircolatorio.

Per tutti gli accertamenti del caso, oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia della Questura del capoluogo di provincia laziale.