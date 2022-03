Letizia di Spagna ha sorpreso tutti con una decisione clamorosa in occasione della commemorazione del Principe Filippo. Accade l’impensabile.

Come da programma, Letizia di Spagna è volata a Londra al fianco del Re Felipe. Si è trattato di un viaggio legato a un evento molto importante a cui la coppia reale non ha potuto non presidiare. La Ortiz e il marito sono stati invitati alla cerimonia commemorativa in ricordo del Principe Filippo, mancato il 9 aprile 2021.

A distanza di un anno, presso il Castello di Westminster si è tenuta l’importante cerimonia a cui hanno preso parte 1.800 invitati tra membri della famiglia reale inglese, eccetto Harry rimasto in America sconvolgendo tutti, e rappresentanti di molte altre casate. Da Alberto di Monaco, ai sovrani di Danimarca, Svezia, Grecia, non sono mancati all’appello la Ortiz e Felipe.

Durante l’attesissimo evento, oltre a catalizzare l’attenzione la commozione di molti presenti, in particolare la Regina Elisabetta visibilmente commossa, sono stati gli outfit sfoggiati dalle Royal.

A stupire il look sbalorditivo di Kate Middleton che ha scelto un abito nero a pois bianchi, firmato da Alessandra Rich, abbinato a un capello ampio, impreziosito da una piuma. Oltre a lei a non passare inosservata è stata Letizia di Spagna che ha lasciato il segno con una scelta clamorosa.

Letizia di Spagna sorprende tutti: uguale a un’altra Royal

Impeccabile e molto raffinata, Letizia ha incantato durante la commemorazione dedicata al Principe Filippo con il look sfoggiato. Sui toni del verde scuro, simile alla tonalità dell’abito indossato dalla Regina, è saltato all’occhio come il suo stile si sia calato nel contesto.

In particolare l’outfit sembra essere molto simile ad abbinamenti passati di Kate Middleton: da lei la moglie di Felipe si è ispirata scegliendo un abito cappotto abbinato al cappello, simile a quelli tipici dei look britannici, del medesimo colore.

Se l’eleganza è nelle corde della reale spagnola, questa volta ha puntato su un abbinamento meno minimal rispetto al suo solito, mostrandosi molto bon ton, stile prediletto dalla Middleton che le ha così fatto scuola in fatto di stile.