Maria De Filippi “derubata”: era la persona più vicina alla conduttrice

Maria De Filippi “derubata” da un’ex vincitrice di Amici: la cantante in questione ha finalmente ammesso tutta la verità su Instagram

È tempo di cambiamenti per la splendida Emma Marrone, che nell’ultimo periodo sta mettendo i followers al corrente di una serie di novità. Sicuramente, una delle più sconvolgenti è stata proprio il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo ben dieci anni di assenza.

Il brano “Ogni volta è così“, che ha profondamente colpito i fan della salentina, è però riuscito ad aggiudicarsi solamente la sesta posizione. Altra importantissima novità, nella vita di Emma, è il trasloco di cui la Marrone si starebbe occupando proprio in questi giorni.

Nel recuperare tutti i ricordi preziosi che la cantante intende portare con sé nella nuova casa, Emma è pervenuta ad una scoperta a dir poco sensazionale. Non credereste mai a chi ha rubato quell’oggetto…

Maria De Filippi “derubata” da Emma Marrone: la cantante lo ha ammesso ai suoi fan

Moltissimi sono gli oggetti preziosi che Emma vorrebbe portare con sé durante il trasloco. La salentina, in questo anno decisamente particolare – che ha visto il suo ritorno in grande stile al Festival di Sanremo -, sta affrontando parecchi cambiamenti.

Oltre ad aver imboccato brillantemente la carriera da attrice, la Marrone ha anche scelto di trasferirsi in una nuova casa. Una decisione che sta sicuramente mettendo alla prova la cantante, che nel tentativo di riordinare gli scatoloni del trasloco ha visto riemergere moltissimi ricordi personali.

Uno di questi è legato proprio alla sua esperienza ad Amici, il talent che ha contribuito a lanciare la sua immagine all’interno del panorama musicale. Attraverso uno scatto pubblicato tramite le Instagram stories, la Marrone ha voluto rendere i fan partecipi dell’emozionante momento vissuto.

“Ho trovato le scarpe che ho rubato a Maria la sera che ho vinto Amici“, ha scritto la salentina nella didascalia, lasciando trapelare tutta la propria commozione. Il trionfo nel programma, verificatosi durante l’edizione 2009-2010, sembrava essere solamente un lontano ricordo per la Marrone.

Eppure, come questo ritrovamento non ha mancato di testimoniare, anche i ricordi più distanti possono riaffiorare in maniera del tutto inaspettata. E, quando ciò accade, l’emozione non può che essere alle stelle.