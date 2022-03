Mascara: come ottenere il fantastico effetto Twiggy

Il trucco iconico anni 60, dell’ex modella Twiggy torna di moda come un boomerang nel 2022, ecco come ottenerlo.

Dame Twiggy Lawson, la modella Londinese più in voga degli anni ’60, ha rivoluzionato il mondo della moda, il suo fisico esile e i suoi occhi da cerbiatta sono stati le sue caratteristiche principali.

Il suo aspetto ribelle, il taglio sbarazzino e la minigonna, l’hanno fatta notare al punto da farle ricoprire copertine importanti come quella di Elle o di Vogue negli anni 60. Ancora oggi c’è chi vuole ricreare il make up che l’ha distinta.

Effetto Twiggy: i segreti per ottenere lo sguardo della modella che ha rotto gli schemi

Stilisti di alta moda hanno ripescato il make up Twiggy, riproponendolo alle loro sfilate. Si presta per ogni tipo di occhio, che siano grandi e tondi o sottili. È adatto a party, eventi e serate. Il segreto risiede nell’applicazione del mascara, il quale deve essere applicato, in modo tale che i peletti delle ciglia siano raccolti in ciuffetti ben separati che dovranno risultare inzuppati di mascara, e che vadano a formare un disegno a stella.

Il consiglio per imitare il suo look raffinato è quello di non applicare ciglia finte e di prediligere un mascara volumizzante e cremoso, per conferire maggiore profondità allo sguardo. Per quanto riguarda il make up per il resto del viso, sarebbe meglio realizzare un trucco abbastanza nude, in modo tale da far risaltare l’occhio.

Per poterlo realizzare al meglio, è necessario, creare una base il più naturale possibile, vi basterà un fondotinta, un fard, un rossetto poco vistoso, volendo un correttore e cose più importanti un mascara e una matita o un eyeliner. Sono davvero pochi e semplici i passaggi per ottenerlo, vediamo gli step per ricreare l’effetto Twiggy sugli occhi: