Michelle Hunziker, le recenti Instagram stories della conduttrice hanno lasciato di sasso i suoi fan: nessuno si sarebbe mai aspettato una confessione di questo genere

La conduttrice più amata di Canale Cinque sembra stia superando in maniera più che positiva il divorzio da Tomaso Trussardi. Come abbiamo potuto constatare grazie alle recenti pubblicazioni social di Michelle, il bene tra lei e l’imprenditore non si è affatto annullato.

Al contrario, la Hunziker è la prima e più accanita sostenitrice di Trussardi, al punto tale da seguirlo nei suoi progetti lavorativi. Attualmente, la mamma di Aurora Ramazzotti è impegnata a Striscia la Notizia nel ruolo di padrona di casa.

Eppure, all’interno delle piattaforme social, l’ex di Eros Ramazzotti non manca di mostrarsi attiva ed energica proprio come in tv. Ai fan più attenti, a questo proposito, non saranno sicuramente sfuggite le ultime Instagram stories della Hunziker: la confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato…

Michelle Hunziker ha finalmente conosciuto la verità: “ora si spiegano tante cose”

Il contenuto delle recenti Instagram stories di Michelle è a dir poco esilarante. La bellissima conduttrice, durante il pranzo, ha deciso di immortalare la chiacchierata in corso tra lei e sua mamma Ineke. A quest’ultima, la Hunziker ha posto un interrogativo che non ha mancato di divertire enormemente i followers.

“Mamma, ma perché quando bevo non riesco mai a fermarmi al primo bicchiere?“, ha ironizzato la presentatrice, che si è detta una grande amante del vino. Sua madre Ineke, per nulla spiazzata dalla domanda, le ha confidato una verità di cui la svizzera non sembrava minimamente a conoscenza.

“Sarà una questione di genetica” – ha osservato la donna, lasciando Michelle di stucco – “Mio nonno era alcolizzato, mio padre anche…“. Una confessione a dir poco scioccante per la Hunziker, che tuttavia non ha mancato di commentarla con il suo solito senso dell’umorismo.

“Adesso si spiegano tante cose“, ha scritto la presentatrice, dimostrando di aver preso la notizia con filosofia. Un siparietto davvero spassoso per i fan, che hanno potuto apprezzare l’autoironia e la spigliatezza anche di mamma Ineke.