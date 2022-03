Pago a muso duro contro i fan. La domanda che proprio non è andata giù al cantante: ne stanno parlando tutti

La recente partecipazione di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip ha finito per mettere in luce anche l’ex marito Pago. Quest’ultimo, attraverso le piattaforme social, non ha mancato di sostenere fermamente l’ex moglie, che ha elogiato e difeso con tutto sé stesso.

Al momento, tra l’altro, il cantante si sta persino dedicando alla stesura di un brano concernente la loro famiglia, dal titolo “Amore che non muore“. Dopo la rottura con l’ex storica Serena Enardu, per l’artista tutto sembrerebbe tornato alla normalità.

Eppure, come le sue recenti Instagram stories hanno testimoniato, Pago ha avuto qualcosa da ridire al folto pubblico che lo segue. Una domanda, in particolare, non è proprio andata giù al cantante: tutti ne stanno parlando.

Pago a muso duro contro i fan: la domanda che proprio non è andata giù al cantante

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Marica Pellegrinelli fuori di sé, l’accusa riguarda proprio loro: “è tutto falso”

L’ex marito di Miriana Trevisan, divenuto una vera e propria star del web, rende i suoi 300mila followers partecipi delle innumerevoli attività da lui gestite nel quotidiano. Tra stories in cui ha immortalato la cura del giardino ed altre in cui si è mostrato intento a suonare uno strumento, Pago non ha mancato di sfogarsi con i fan in merito ad una domanda che quest’ultimi gli avrebbero avanzato.

La questione posta dai followers sarebbe collegata allo scandalo del momento: lo schiaffo che Will Smith ha rifilato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022. Il cantante, per nulla interessato all’argomento, ha commentato con parole che non ammettevano repliche.

“Usiamo i social per cose serie…” – ha esordito Pago nelle sue recenti stories, attirando l’attenzione del suo pubblico – “non usiamoli per parlare dello schiaffo di Will Smith“. Questa la dura stoccata del cantante, che ha implicitamente invitato i followers a smettere di interpellarlo in merito all’argomento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Era già troppo tardi” lacrime dell’attrice in diretta: la confessione a “Oggi è un altro giorno”

In ultimo, Pago non ha mancato di esternare un giudizio di valore in merito alle parti in causa. “A me Chris Rock è sempre stato qui…“, ha sentenziato il cantante, accompagnando le proprie parole con un gesto a dir poco esplicito, che lasciava trasparire la sua opinione a riguardo.