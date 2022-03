Tommaso Stanzani, ex ballerino di “Amici”, pubblica il suo primo singolo: “Origami”. Il significato è legato alla sua relazione con Tommaso Zorzi

Alcune settimane fa Tommaso Stanzani ha sorpreso il pubblico annunciando l’uscita del suo primo singolo. L’ex campione di pattinaggio si era fatto conoscere nel corso della ventesima edizione di Amici partecipando nella categoria ballo. Tuttavia il giovane talento -20 anni appena compiuti- ha voluto sondare un altro territorio particolarmente caro a lui, ovvero quello della scrittura.

“Ho ricominciato a scrivere, cosa che ho sempre tenuto per me, da lì mi è nata l’idea di rendere le mie parole una canzone“, ha raccontato annunciando ai fan il progetto. Nasce così “Origami“, attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il testo porta la firma di Stanzani mentre la produzione è stata curata da Cristian Milani e da Leonardo Lamacchia, con il quale ha condiviso l’esperienza nel talent di Maria De Filippi.

Il significato di “Origami”, come la relazione con Tommaso Zorzi ha ispirato il brano

“Origami“, il primo singolo di Tommaso Stanzani, rappresenta una dedica al fidanzato Tommaso Zorzi. Il testo del brano è stato infatti scritto ispirandosi alla storia d’amore tra i due, nata lo scorso anno.

“Gli origami sono molto complessi da fare e allo stesso tempo fragili perché fatti di carta. Il risultato finale, se fatto con impegno, è bellissimo“, spiega Stanzani. Attraverso questa metafora il giovane descrive una relazione che necessita equilibrio per funzionare. Un equilibrio che, se trovato, porterà a vivere con serenità il rapporto tra le due parti.

“Sei tu a dare un senso a tutte le cose / Nascondiamo gli errori nei libri nei cassetti / Sorvoliamo i problemi, siamo aeroplani […] Tutto non mi fa più paura / Ci sei tu / Siamo lo stesso origami” canta nel brano. Parole d’amore scritte per Tommaso Zorzi che ha sostenuto il fidanzato in questo processo.

“In bocca al lupo amore” ha scritto l’influencer e conduttore condividendo il brano allo scoccare della mezzanotte, dimostrando di essere al fianco del compagno e di aver apprezzato particolarmente la dedica ricevuta.