La showgirl ha dato inizio con largo anticipo alla stagione estiva 2022. Per l’occasione Mercedesz ha sfoggiato la parte più bella di sé.

La dolce Mercedesz ha trascorso il pomeriggio di ieri, mercoledì 31 marzo, al fianco della sua tenera “bimba intelligente“. Ovvero giocando, con spensieratezza in un parco del capoluogo lombardo, assieme al grazioso cucciolo di Chihuahua di nome Shakira. Alla quale, tra l’altro, è stata dedicata dalla stessa attrice anche una seguitissima pagina Instagram. Ma le sue avventure non saranno destinate a finire qui.

Ora, infatti, dalle intenzioni della bellissima nata sotto il segno del Leone si evince la decisione di cambiare scenario. E salutare, una volta per tutte, la già confermata stagione primaverile. Mercedesz è nota al grande pubblico della penisola per aver esordito sul grande schermo, già durante la sua prima adolescenza, partecipando al cast di “Gangs of New York“, diretto dal celebre regista statunitense Martin Scorsese. Al suo ruolo di attrice si accompagnerà poi, con il passare degli anni, anche quello di quotata ospite e opinionista per “Pomeriggio Cinque“, “Live – Non è la D’Urso” e altri programmi televisivi.

“Tropicale” Mercedesz tira fuori il meglio di sé: il lato rovente stravolge i fan – FOTO

PER VEDERE MERCEDESZ IN “TROPICALE”, VAI SU SUCCESSIVO.