Matteo Ranieri, dopo mesi e mesi di trono, ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne. La reazione della corteggiatrice ha spiazzato tutti

Matteo Ranieri è stato uno dei tronisti di questa ultima edizione di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. In verità, il suo percorso televisivo è cominciato qualche anno fa come corteggiatore, quando decise di scendere le scale per corteggiare Sophie Codegoni. In quel caso, fu proprio lui ad essere il prescelto della tronista.

Matteo ha fatto un lunghissimo percorso e alla fine sono state due le ragazze a potersi sedere sulle poltrone rosse in occasione del giorno della scelta: Valeria e Federica. Valeria è stata l’ultima ad arrivare come sua corteggiatrice, mentre Federica c’è stata fin dall’inizio e grazie alla sua incredibile personalità, era la preferita del pubblico del programma.

Uomini e Donne, Matteo non sceglie Federica: la reazione incredibile

Proprio per questo motivo, la scelta di Matteo non ha messo d’accordo i telespettatori. E neanche Federica è stata felice di essere stata rifiutata in questo modo. In ogni caso, ha rivelato di averlo sempre saputo, perché lei è troppo matura mentre lui e Valeria in questo erano più simili. In seguito, però, ha accusato Matteo di averla presa in giro, rinfacciandogli una serie di cose che ha fatto per lei e che poteva evitare.

“Io sapevo di non essere la scelta ma avrei voluto abbracciarti comunque, solo che non ce la faccio perché quello che hai detto oggi mi ha delusa tantissimo” ha sbottato la corteggiatrice. Tina Cipollari si è arrabbiata, ha cominciato ad urlarle contro di non averla mai apprezzata, e Maria De Filippi è più volte intervenuta per riportare la calma in studio perché quella situazione non stava affatto aiutando Matteo che sembrava essere molto in difficoltà a causa di tutte quelle urla.

Federica, alla fine, ha lasciato lo studio ringraziando e salutando tutti, tranne Matteo che ci è rimasto molto male ma che in ogni caso ha compreso la sua reazione.