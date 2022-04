“Che splendido sorriso”. Alessandra Mastronardi reagisce all’amara delusione così, facendo il suo “gioco preferito” – FOTO

Alessandra Mastronardi. Tra indiscrezioni poco felici sulla sua vita privata e un flop in ambito lavorativo, reagisce nel migliore dei modi. Splendida attrice e grande professionista

Il 23 Marzo scorso è uscito nelle sale “… altrimenti ci arrabbiamo!”. No, non si tratta di una riproposta sul grande schermo del mitico film del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill, i cui personaggi erano simpaticamente ossessionati dalla loro dune buggy.

In questo caso ci troviamo di fronte all’ennesimo reboot di una pellicola cult, perfetta così com’era, inquadrata nel periodo storico in cui fu realizzata e con due protagonisti che (diciamolo), difficilmente possono essere sostituiti. Per questo motivo la versione del 2022 è già stata archiviata come un mega flop. Il pubblico ha disertato il cinema, giudicando intoccabile l’opera originale. Il cast, però, è di altissimo livello. Edoardo Pesce e

Alessandro Roja ricoprono i ruoli principali. Presente anche Christian De Sica, mentre nei panni di Miriam troviamo una sorprendente Alessandra Mastronardi.

Alessandra Mastronardi: il sorriso splendente dell’attrice conquista il web

Il pubblico italiano ha conosciuto una giovanissima Alessandra Mastronardi quando entrò a far parte della squadra della fortunata serie tv “I Cesaroni”. Il ruolo della dolce Eva Cudicini le donò popolarità, rischiando però di rimanere intrappolata nel personaggio. Grazie al suo talento è riuscita a scardinare quell’immagine; la consacrazione definitiva è avvenuta con l’interpretazione del medico legale Alice Allevi ne “L’Allieva”, serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola.

Dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio lo scorso anno in occasione del giorno del suo compleanno (il 18 Febbraio 2021) da parte del suo fidanzato scozzese Ross McCall, è recentemente arrivata la notizia ufficiale della loro rottura a un passo dalle nozze.

L’attrice non ha gradito i rumors riguardo le motivazioni che avrebbero portato a questa decisione, ossia un presunto tradimento da parte di lei: “Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco. Anche perché e a quello ci pensano già i giornali di gossip a quanto pare” – ha scritto su Instagram.

Proprio sul popolare social network è seguita da un nutrito numero di utenti (oltre 857mila); con loro condivide uno scatto che la vedono in forma raggiante, reagendo nel migliore dei modi agli intoppi della vita, ossia mostrando un sorriso raggiante.

Si mostra in un momento allegro sul set di “… altrimenti ci arrabbiamo!” insieme a dei mastodontici “compagni di lavoro”, due superbi elefanti: “Playing my favorite game ever…” (Facendo il mio gioco preferito di sempre) – scrive in didascalia.

Tripudio di consensi da parte dei fan che commentano con ammirazione: “Che splendido sorriso”, “Raggio di sole”, ” È stata una meravigliosa sorpresa vederti nei panni di un personaggio lontano da te, hai dato (ancora una volta) prova di possedere un grande talento”.