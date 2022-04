Ambra Lombardo, la prova bikini manda Instagram in tilt. Una posa per ogni prospettiva esplosiva, corpo perfetto: i fan restano di stucco

Direttamente da Beverly Hills, Ambra Lombardo infiamma il web con la sua statuaria bellezza. La stessa che nel 2004 si aggiudicò il secondo posto nel concorso nazionale più ambito, “Miss Italia“, e che alcuni anni più tardi conquisterà i telespettatori del “Grande Fratello“.

Prima di ottenere la notorietà nella sedicesima edizione del reality, intraprende un percorso nel mondo della moda, che la porta a calcare importanti passerelle. Ma a contraddistinguerla è lo spassionato amore per la cultura, che non lascia mai in secondo piano.

Si laurea in Scienze dei Beni Culturali, ma si specializza in Archeologia. Da qui deriva l’interesse verso la Grecia antica, ben riconoscibile nel suo ultimo post su Instagram. Un riferimento che non passa inosservato ai fan, seppur oscurato dalla sua perfetta fisicità in bikini. Il video evidenzia il suo corpo da ogni prospettiva: esplosione di sensualità.

Ambra Lombardo: Afrodite in bikini – VIDEO