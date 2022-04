Dopo tanti anni nel mondo della televisione, Antonella Clerici è pronta a fare il grande passo: la sorpresa inaspettata per la conduttrice

“La prova del cuoco”, “The voice senior Italia”, “Sanremo”, “E’ sempre mezzogiorno”, questi sono solo alcuni dei programmi televisivi che hanno visto Antonella Clerici alla conduzione.

Genuinità, semplicità e naturalezza l’hanno resa una dei personaggi più noti dello spettacolo e con eleganza e classe, la presentatrice ha conquistato l’affetto e la stima del pubblico italiano che oggi la acclama in occasione di un evento grandioso.

Antonella Clerici, il riconoscimento più importante per la conduttrice

Più di venti anni di carriera, attualmente in onda con “E’ sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici torna ad essere la protagonista delle televisione ma questa volta a livello internazionale.

La conduttrice è stata candidata per ricevere un riconoscimento molto importante: si tratta dei C21 International Format Awards. La categoria di riferimento è Best Host of a Television Format e la Clerici è l’unica italiana ad aver ottenuto un posto tra i finalisti assoluti.

“Sono felicissima di essere tra i finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e che tiene compagnia alle persone. È un programma che rientra nel mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello spettacolo, del gioco e anche della riflessione – ha spiegato la presentatrice a Adnkronos – Quello del pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme […]”.

Nessuno si sarebbe aspettato la sua candidatura che ha sorpreso perfino la diretta interessata, da tutti conosciuta come la conduttrice che non può fare a meno di “sporcarsi di sugo” e lasciare il segno nel cuore degli italiani che da anni la seguono e supportano in ogni situazione.

La sua è una televisione pulita, pura, che non ha bisogno di nessuna volgarità per attirare l’attenzione dei telespettatori. Per questi motivi e tanto altro ancora la Clerici è una delle conduttrici più amate e ammirate dal pubblico.