Quanto è cambiata Arisa? I fan non hanno potuto fare a meno di notare quanto sia diversa la cantante da qualche mese: cosa ha fatto?

L’abbiamo vista per la prima volta sul palco dell’Ariston cantando Sincerità, impacciata e goffa, timida e impaurita dal futuro. Oggi è una donna meravigliosa che con determinazione, impegno e tanto talento è arrivata al successo.

Il suo nome è Arisa, di origine genovese, classe 1982 che quasi arrivata agli anta ha finalmente trovato la felicità. Molte cose sono cambiate dal suo primo Sanremo, tra le tante il suo aspetto fisico: oggi è irriconoscibile.

Arisa, la dieta che le ha fatto perdere peso in poco tempo

In tanti si chiedono come Arisa sia riuscita a perdere molto peso in pochissimo tempo . Infatti nel giro di mesi la cantante si è dimagrita e si nota dalle foto che pubblica costantemente sui social dove appare sempre più sensuale e accattivante.

I fan più appassionati alla vita dell’artista sono curiosi di conoscere il segreto di tale cambiamento anche se Arisa sembra non voler rivelare alcun dettaglio al riguardo.

Gli unici particolari che lascia trapelare riguardano il suo stile di vita e nello specifico l’attività fisica. Infatti, la cantante è molto attenta alla forma e non perde occasione di dedicare del tempo allo sport con sedute di allenamento da sola o in compagnia.

Vito Coppola non manca mai e i due trascorrono molto tempo insieme anche lontano dalle telecamere. A quanto pare gli artisti sono diventati una vera coppia che sta facendo impazzire il pubblico. I fan non vedono l’ora di scoprire altri dettagli sulla loro storia.

A quanto pare anche l’amore sta facendo la sua parte e Arisa appare felice e spensierata come non mai. E’ stata la diretta interessata a rivelarlo sui social dove ha scritto: “La mia felicità (Tempo di preparazione 39 anni). Ingredienti: 60g di me 50g di te. Da mescolare insieme a tutte le persone che amiamo e che ci amano davvero insieme, in buona salute, cantando. Peperoncino qb. Tempo di cottura: (Tutta la vita a fuoco lento, di tanto in tanto mescolare). C’est très fácile…”.