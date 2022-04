Chris Rock non ne ha ancora abbastanza. Sceglie le parole sbagliate per commentare lo schiaffone ricevuto da Will Smith

Chris Rock. Il comico che ha presentato la notte degli Oscar 2022 ha ricevuto in diretta mondiale uno schiaffone da Will Smith per una battutaccia: finalmente un suo commento sull’accaduto

Bullismo verbale contro bullismo fisico: la cerimonia della Notte degli Oscar 2022 verrà ricordata sicuramente come una delle pagine più deprorevoli della storia dell’intrattenimento mondiale.

La battuta del presentatore Chris Rock è stata fuori luogo e di pessimo gusto, andando a canzonare l’attrice Jada Pinkett per un problema di salute (l’alopecia) sul quale non ha nessun controllo e che, indubbiamente, le ha portato dolore e stress psicologico. E per chi cerca di difendere l’indifendibile adducendo che è la prerogativa di una determinata categoria di comico quella di giocare con il black humor, è bene che sappia che la linea sottile sta proprio qui: una battuta (seppur politicamente scorretta) deve far ridere. Quella di Chris Rock non l’ha fatto.

Chris Rock commenta lo scontro con Will Smith: le sue parole non lasciano dubbi

Rispondere al bullismo con la violenza è quanto di più sbagliato possa esistere. Per questo motivo non è assolutamente giustificabile il gesto di Will Smith che, per difendere l’onore di sua moglie, è salito sul palco più famoso del mondo piazzando sonoramente una manata in faccia al comico irrispettoso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Maria De Filippi nel mirino, tutti ce l’hanno con lei: “hai toppato proprio, pessima”

Sul web sono sorti schieramenti tra chi inneggia alla libertà di parola e al diritto di satira e chi, invece, avrebbe reagito allo stesso modo di Smith in difesa di una persona amata.

L’attore ha vinto pochi istanti dopo l’Oscar come miglior attore per il film “Una famiglia vincente – King Richard”. Sembra essere il primo ad essersi pentito lanciando questo messaggio: “Ho oltrepassato il limite ed ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza”.

É finalmente giunto il commento di Chris Rock sull’accaduto. Ha parlato dal palco del Wilbur Theater Boston dove ha ripreso i suoi spettacoli dal vivo. Al pubblico in sala ha detto: “Non ho un caz*o di niente su quello che è successo”. Il monologo che ha portato in scena, infatti, è stato scritto prima della notte degli Oscar.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chanel Totti, mamma Ilary e il confronto con il padre. Dalla madre il regalo più bello

Ha poi aggiunto: “Sto ancora in qualche modo elaborando quello che è successo”. Infine, non poteva scegliere parole peggiori: “A un certo punto parlerò di quella me*da. E sarà insieme serio e divertente”. In pratica, ha fatto intendere che monetizzerà su tutta la vicenda che, bene o male, è stata innescata proprio da lui. Speriamo che sappia fare un giusto esame di coscienza.