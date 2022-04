Don Matteo 13 è iniziato col botto: i telespettatori non vedono l’ora di vedere Raoul Bova in pole position, ecco cosa ha rivelato l’attore su Terence Hill

Il pubblico non sta più nella pelle: finalmente Don Matteo è tornato a fare compagnia alle famiglie italiane che da tredici anni seguono la serie con tanta passione.

Dal 31 marzo ogni giovedì andrà in onda Don Matteo 13 su Rai1 che quest’anno presenta una novità assoluta: Terence Hill lascerà il posto a Raoul Bova, ma in che modo? Lo storico parroco di Spoleto saluterà la sua comunità e Don Massimo erediterà la sua tunica.

Don Matteo 13, la rivelazione di Raoul Bova

Prendere il posto di Terence Hill in una fiction come Don Matteo è un’impresa ardua visto il successo che l’attore veneziano ha riscontrato in tutti questi anni. Ma a quanto pare Raoul Bova ce l’ha fatta e ha sbalordito gli autori e la produzione con una performance unica e originale.

La sua rivelazione ha incuriosito molto il pubblico appassionato alla serie che non vede l’ora di vederlo nel vivo della storia.

Nelle prime 4 puntate i due attori reciteranno insieme e soltanto a metà della fiction Don Matteo festeggerà 40 anni di sacerdozio, lasciando il posto al nuovo parroco.

In tutti questi mesi Raoul Bova non ha mai nascosto l’emozione e il timore di non essere all’altezza del suo collega tanto da rivelare sui social: “Io sono stato me stesso, come avevo promesso a Terence quando ho deciso di accettare la parte – ha aggiunto – ho ricercato davvero quella spiritualità di cui ora più che mai si sente bisogno”.

Non ci resta che attendere il riscontro da parte del pubblico, il più temuto e quello che deciderà la sorte di Don Massimo per una stagione futura. La prossima puntata andrà in onda il 7 aprile 2022.