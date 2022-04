Dottor Nowzaradan ed il suo stipendio: ecco quanto incassa il famoso medico di “Vite al limite”. Cifre da capogiro

Basta dire il suo nome per pensare subito al programma tv che lo ha reso noto in America ma anche in Italia. Si tratta del dottor Younan Nowzaradan, il medico che si occupa di far perdere peso ai protagonisti delle storie di “Vite al limite”, il programma di Real Time e discovery+ che in America va in onda con il nome di “My 600-lb Life”.

Ormai è un vero cult e tantissimi sono quelli che si appassionano alle storie delle persone obese che scelgono di cambiare stile di vita e di rinascere affidandosi proprio al famoso medico che riesce a fare miracoli.

Due le caratteristiche che lo contraddistinguono: l’ironia pungente ed il suo inseparabile stetoscopio d’oro, quello che in America viene conferito ai medici eccellenti. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna il dottor Nowzaradan? Le cifre del suo stipendio vi faranno traballare della sedia.

Dottor Nowzaradan, i guadagni stellari

Il dottor Nowzaradan grazie alla trasmissione “Vite al Limite” è diventata una vera celebrità. Certamente è un professionista di alto livello e ormai è conosciuto ovunque.

Di origine siriana, è medico-chirurgo specializzato in chirurgia bariatrica e bypass grastrico, proprio quello che utilizza nella trasmissione di Real Time per aiutare i suoi pazienti a dimagrire utilizzando anche una dieta composta da 1200 calorie.

La mole di lavoro e gli impegni dello specialista sono tanti. È richiesto in tutto il mondo, e oltre al programma tv, lui vive quotidianamente per aiutare i suoi pazienti. Ecco perché la domanda che molti si fanno è: quanto guadagna il medico?

Secondo le informazioni riportate da diversi magazine negli Stati Uniti, il Dottor Nowzaradan guadagnerebbe oltre 6 milioni di dollari l’anno che equivalgono più o meno a 5 milioni di euro.

Cifre stellari che derivano però non solo dal suo ruolo di protagonista nel fortunato programma che seguiamo in Italia ma anche dalla sua attività di chirurgo che svolge presso la Houston Obesity Surgery. Di certo riesce a gestirsi bene tra tv ed ospedale. Per “Vite al limite” ha già registrato 100 episodi.