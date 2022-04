Emily Ratajkowski completamente senza veli ed in bianco e nero su Instagram. Il motivo è pieno di emozione

Lei è una delle donne più belle al mondo nonché una delle modelle più pagate sul pianeta. Ma non solo questo. È una donna felice, mamma e moglie che ha saputo voltare le spalle al passato, non facile, per guardare verso un futuro fatto di emozioni pure e vere. Parliamo di Emily Ratajkowski, 30 anni, una carriera esplosiva, un marito invidiatissimo, il produttore cinematografico Sebastian Bear McClard che l’ha resa mamma del piccolo Sylvester Apollo Bear.

Una bellezza, la sua, che è stata la sua fortuna ma anche un compagno ingombrante e spesso scomodo con il quale convivere. Lo ha raccontato proprio lei in occasione dell’uscita della sua autobiografia My Body nella quale ha parlato delle molestie subite e per le quali per tempo si è sentita colpevole, ma anche di un corpo che l’ha fatta stare sì al centro dell’attenzione ma che a tratti è arrivato a detestare pensando che la sua scelta di vita fosse un errore clamoroso.

Emily Ratajkowski ed il nudo integrale: le FOTO

Oggi questi pensieri sono stati messi alle spalle ed Emily Ratajkowski si spoglia, in maniera integrale, su Instagram per omaggiare un grande della fotografia.

La modella ritrova alcuni scatti, tra i più belli che abbia mai fatto, per salutare uno dei più grandi fotografi che proprio ieri ci ha lasciato. E lo fa con alcuni suoi scatti che la immortalano con i capelli corti, in bianco e nero, e solo pochi gioielli addosso, niente di più.

“Sono così onorata di aver lavorato con la leggenda e il più adorabile, ci mancherai”. Queste le parole scelte dalla modella per salutare il fotografo di moda Patrick Demarchelier che si è spento all’età di 78 anni. Proprio lui che negli anni ha immortalato tante modelle e celebrità e che era stato scelto da Lady Diana come suo fotografo personale.

Emily ha avuto il piacere di lavorare con lui e lo ha voluto ricordare con la sua arte, pura e senza fronzoli. Proprio lui che è riuscito ad immortalarla nella sua naturale bellezza, in un nudo integrale semplicemente da capogiro. Non c’è nulla che si nasconde e la Ratajkowski come sempre è un’apoteosi di bellezza.