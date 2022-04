La fantastica ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini è tornata a far parlare di sé con un nuovo IG post a dir poco pazzesco: che meraviglia!

Federica è una vera e propria bomba ad orologeria: il suo ultimo selfie ha fatto esplodere il web intero!

Per scattare la foto, la magnifica trentatreenne teneva il cellulare con entrambe le mani, mentre era piegata sopra ad una superficie nera lucida, sulla quale si riflette la sua immagine.

Non c’è alcun dubbio: la Pellegrini è il mix perfetto tra bellezza, fascino, talento e personalità… come si fa a non innamorarsene?

Nella bio del post, la nota influencer italiana ha scritto: “A little dark inside” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Un po’ buio dentro“). A cosa si riferirà questa didascalia?

Siete curiosi di vedere il post più chiacchierato del secolo? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Federica Pellegrini è un tornado di sensualità ed eleganza: la FOTO offre una visione paradisiaca…

Nell’immagine Federica sfoggia una pettinatura liscia e sciolta ed un make-up impeccabile: il trucco comprende degli occhi ben delineati, una base viso luminosa e delle labbra leggermente più scure del suo colore naturale.

Il post ha riscosso un gran successo, con tantissime visualizzazioni, innumerevoli condivisioni, svariati messaggi, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, scritti dagli utenti che la seguono e che la sostengono.

Tra questi si leggono moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Sei sconvolgente Fede“; “Che bella tu e che bella foto”; “Ma quanto sei bella?” oppure “Che bonazza”.

Una cosa è certa: la sua bellezza non passa mai inosservata!

La popolarità di Federica Pellegrini cresce ogni giorno sempre di più: oggi il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di 1,6 milioni di followers.