“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 2004

La 54esima edizione del “Festival di Sanremo” è passata alla storia per essere una delle più deludenti della kermesse. Non si sta parlando della qualità delle canzoni in gara ma degli scarsi risultati di share (è, infatti, la seconda edizione del festival meno vista di sempre) e della popolarità degli interpreti partecipanti. Ma cosa accadde per decretare tale insuccesso?

Lo show fu trasmesso come di consueto dal Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2004. Simona Ventura fu la presentatrice designata, affiancata da Gene Gnocchi e con la partecipazione di Paola Cortellesi e Maurizio Crozza. Tony Renis curò la direzione artistica e si abolì la suddivisione classica in due categorie: i Big e le Nuove Proposte. Non accadeva dal 1984. Alle case discografiche piacque poco questa scelta. Decisero, quindi, di boicottare in un certo senso la compatizione. In che modo?

“Festival di Sanremo” 2004: spiegato il motivo del flop dell’edizione presentata da Simona Ventura

PER SCOPRIRE IL MOTIVO DEL FALLIMENTO DEL “FESTIVAL DI SANREMO” 2004, VAI SU SUCCESSIVO