Drammatico incidente tra Foligno e Valtopina nella serata di ieri, giovedì 31 marzo: morto ex assessore di Gualdo Tadino, grave un uomo.

Ancora sangue sulle strade italiane. Intorno alle 22:30 di ieri, giovedì 31 marzo, due auto si sono scontrate frontalmente tra Foligno e Valtopina.

Uno dei due veicoli si sarebbe schiantato contro il guardrail, mentre l’altra sarebbe rimasta piantata al centro della carreggiata a due corsie. Un conducente è morto sul colpo, l’altro invece gravemente ferito sarebbe stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale di Foligno.

Si chiamava Gianluca Graciolini l’uomo che nella serata di ieri, giovedì 31 marzo, ha perso la vita a seguito del drammatico incidente verificatosi tra Foligno e Valtopina, nei pressi di Pontecentesimo.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, riportano i colleghi della redazione di Perugia Today, la sua vettura si sarebbe scontrata frontalmente contro un’altra auto, il cui conducente, ora, si trova ricoverato in gravi condizioni presso l’Ospedale di Foligno.

Un veicolo si sarebbe schiantato violentemente contro il guardrail, mentre l’altro sarebbe rimasto piantato nel bel mezzo della carreggiata a due corsie. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di altri viaggiatori.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno ed i sanitari del 118. Purtroppo i medici, nulla hanno potuto per Graciolini morto sul colpo. Quanto all’altro conducente, invece, hanno provveduto al suo repentino trasferimento presso il nosocomio più vicino.

La vittima, 52 anni, era residente a Gualdo Tadino ed in passato ne era stato assessore. Il sindaco del piccolo Comune, Massimiliano Presciutti, ha espresso tramite un post Facebook il proprio cordoglio per l’accaduto. “Ieri sera ci eravamo dati appuntamento per oggi. Avevamo tante cose da fare, progetti per affrontare le emergenze, stare al fianco dei più deboli ed emarginati” ed ancora “Eravamo cresciuti insieme condiviso tante battaglie a viso aperto sempre dalla stessa parte sempre col sorriso sulle labbra”.

Il primo cittadino ha chiosato affermando che da oggi in avanti si sentirà più solo e triste, ma continuerà a portare avanti quelle battaglie che aveva iniziato a combattere con Graciolini. “Ciao Compagno fai buon viaggio“.