Travolto da un treno lungo i binari della linea ferroviaria. È morto così un uomo nella serata di ieri a Massafra, in provincia di Taranto. A chiamare i soccorsi è stato il macchinista di un convoglio che vedendo il corpo riverso sulle rotaie ha rallentato e si è fermato.

Quando sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 per la vittima, purtroppo non c’era più nulla da fare. Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che stanno cercando di risalire anche all’identità dell’uomo.

Massafra, tragedia in serata: uomo travolto e ucciso da un treno sui binari

Nella serata di ieri, giovedì 31 marzo, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno a Massafra, comune in provincia di Taranto. La vittima sarebbe un cittadino extracomunitario, di cui non si conoscono le generalità.

Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Quotidiano di Puglia, il macchinista di un convoglio, vedendo il cadavere sui binari, ha arrestato la corsa e, sceso dal treno, ha lanciato l’allarme. In pochi minuti, sul posto, nei pressi del passaggio a livello di via Ferrara, sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118, ma per l’uomo era ormai troppo tardi. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia locale e gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica dell’investimento e risalire all’identità della vittima. Gli inquirenti, scrive Il Quotidiano di Puglia, ipotizzano che l’uomo possa essere stato investito da un treno in corsa, ma non quello manovrato dal macchinista che ha lanciato l’allarme.

Per permettere i rilievi delle forze dell’ordine, la circolazione ferroviaria sulla linea interessata è stata temporaneamente sospesa.