“Matrimonio a prima vista Italia 8”: colpo di scena alla scelta finale. Esperti senza parole

Il docureality di Real Time ieri sera è arrivato alla sua conclusione con un esito inaspettato che nessuno si sarebbe mai atteso.

Manca la puntata dell’E poi… (6 mesi dopo) ma ieri sera i telespettatori hanno visto grandissimi colpi di scena nella puntata della scelta finale che ha mandato davvero in agitazione pure i tre esperti che per la prima volta nella storia del programma hanno assistito ad un esito simile.

Si sono presentate al cospetto di Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Mario Abis le tre coppie che per un mese intero hanno convissuto e si sono messe alla prova per cercare di costruire un matrimonio felice.

Nella puntata del 23 marzo molte cose erano incerte quindi sarebbe stato impossibile dare un esito alle riposte che i 6 ragazzi in gara avrebbero poi dato individualmente una volta terminato l’esperimento sociale. Invece ieri è accaduto l’inverosimile, da non crederci.

“MAPV”, mai successo prima. Ora si attende l’E poi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Sono tornati sul “luogo del delitto”, dove tutto ebbe inizio ed è stata data loro la comunicazione che sarebbero stati presi come concorrenti prossimi alle nozze.

Hanno aperto la puntata Antonio e Giorgia, sorridenti e felici che senza esitazione hanno confermato quanto già inteso nelle puntate precedenti: quella che sembrava solo una friend zone invece è una solida relazione tutta in divenire. “Un’esperienza per integrazioni successive”, come l’ha definita Abis.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Letizia di Spagna, gesto sorprendente durante l’evento più importante: mai vista così

“Assolutamente…NO!” ha detto ridendo Giorgia, con un Antonio che l’ha subito rimproverata per avergli rubato la battuta. Per entrambi è un sì di cuore.

La coppia successiva è quella di Mattia e Cristina che avevamo lasciato come due estranei alla reunion in Toscana. I ragazzi invece si tengono la mano di fronte agli esperti e spiegano che dopo l’incontro con gli altri ragazzi hanno deciso di trascorrere un weekend a Siena che li ha riconciliati in modo definitivo. Il loro sì è all’unisono: “Vogliamo continuare a conoscerci perché abbiamo scoperto qualcosa di bello. Poi si vedrà”.

In molti sul web hanno però commentato che probabilmente a telecamere spente in quel di Siena è accaduto qualcosa che non è stato raccontato. Cosa può aver smosso i due dal tornare sui loro passi?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Uguale al padre” Stella Frizzi proprio identica a Fabrizio, Carlotta Mantovan lo ammette così – FOTO

L’ultima coppia a entrare è quella di Gianluca e Giorgia, si sorridono complici, “Sono spensierata, arrivo qui a cuore leggero”. Spiega la giovane di Mondovì che solo pochi giorni prima aveva mostrato la sua città al marito e aveva eseguito l’esercizio di bruciare simbolicamente le sue paure come suggerito da Favaretto.

I due confermano di continuare la storia, si sono trovati. Un terzo sì inaspettato che ha lasciato sbigottiti gli esperti in primis ma anche il pubblico a casa curioso ora di vedere l’ultimissima puntata registrata sei mesi dopo. Chi delle coppie avrà scelto di proseguire le nozze?