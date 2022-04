Milly Carlucci, un’ombra sulla sua famiglia. Matrimonio in crisi dopo 37 anni: cosa c’è di vero

Milly Carlucci, una delle presentatrici più amate della televisione italiana, è sulla cresta dell’onda con “Il Cantante Mascherato”. Ha dovuto affrontare un’indiscrezione sul fronte privato

Non ha nemmeno avuto il tempo di riprendere fiato dopo la conclusione della sedicesima edizione di “Ballando con le stelle” (vinta da Arisa e Vito Coppola) che Milly Carlucci, stacanovista come sempre, ha dovuto cimentarsi in una nuova ed impegnativa avventura televisiva, “Il cantante mascherato”. La conclusione è prevista per il 1° aprile dopo ben sette puntate.

Angelo Donati e Milly Carlucci (Instagram)La presentatrice, pur essendo sempre in pole position sugli schermi delle rete ammiraglia della Rai, è un’abile dribblatrice di gossip. La sua vita privata è super protetta, difficilmente viene associata a scandali e chiacchiere da bar. Ultimamente, però, un’indiscrezione pesante avrebbe colpito la sua famiglia, adducendo l’ombra di una crisi matrimoniale. Cosa ci sarebbe di vero?

Milly Carlucci vicina al divorzio? Tutta la verità

Molte informazioni si conoscono sulle sorelle di Milly Carlucci, anche loro ben inserite nello spettacolo e nella vita pubblica del paese. Gabriella è stata in passato un noto personaggio televisivo. Ha deciso in un secondo momento di cambiare interesse e si è dedicata alla politica: è stata deputata, esponente del centro destra e sindaco del comune di Margherita di Savoia in Puglia. Anna Carlucci, invece, è un’autrice televisiva e regista cinematografica.

Milly Carlucci si è sposata nel 1985 con l’ingegnere Angelo Donati. Quest’ultimo è sempre rimasto fuori dal mondo dello show business. La coppia ha avuto due figli, ormai adulti.

Angelica Krystle (nata nel 1986) è una manager di successo. Ha una laurea conseguita presso la London School of Economics e un master ottenuto alla prestigiosa Università di Oxford ed è CEO della Donati Immobiliare Group e presidente Gruppo Giovani Imprenditori ANCE Lazio.

Patrick (nato nel 1991) vive nel Regno Unito dove si è laureato con il massimo dei voti alla Regent’s University di Londra; ha conseguito inoltre un Master in Strategia e innovazione in ambito economico e finanziario.

Cosa c’è di vero riguardo un ipotetico divorzio con Angelo Donati? Assolutamente nulla. A quanto pare su un sito di Panama è trapelata questa fake news. Sembrerebbe, infatti, che la presentatrice avesse intenzione di produrre creme di bellezza.

L’idea sarebbe stata poco gradita dal marito per motivi non meglio precisati, portando alla discordia tra i due. In fondo all’articolo c’era addirittura un coupon per ordinare la crema. Una truffa bella e buona denunciata prontamente alla Polizia Postale.