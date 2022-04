Rita Dalla Chiesa su tutte le furie, la battuta infelice su Frizzi è vergognosa: lei risponde così

Il comico Pietro Diomede ha rivolto una battuta poco carina alla giornalista e al compianto Fabrizio Frizzi, la risposta però non è tardata a giungere al mittente.

Il 26 marzo scorso si celebrato il quarto anno senza Fabrizio Frizzi morto nel 2018 per un’ischemia celebrale. Il conduttore è ancora dopo tutto questo tempo nei cuori di milioni di italiani e amici che lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo carattere buono e sincero.

Una su tutte la ex moglie Rita Dalla Chiesa che non perde occasione per porgere una frase felice nei suoi confronti per ricordarlo com’era in vita. Neppure la separazione tra i due e le nozze con Carlotta Mantovan hanno potuto spegnere in lei quell’istinto di protezione che ha sempre avuto nei suoi confronti così in vita come dopo la sua dipartita.

La conduttrice infatti ha dovuto subire un commento pessimo che il comico Pietro Diomede ha rivolto agli ex coniugi su Twitter ma che lei ha prontamente zittito con una battuta più che sagace e decisamente provocatoria.

Pietro Diomede stuzzica Rita Dalla Chiesa, la sua risposta zittisce tutti

Lui è un comico di Follonica noto al grande pubblico per la sua partecipazione a “Zelig”. Recentemente la sua espulsione dal programma per via dell’ennesima battuta pungente, stavolta ai danni della 26enne pornostar Carol Maltesi trovata morta dopo una violenza carnale.

Lo spirito irriverente e spregiudicato gli è valso il licenziamento dallo show ma tutto questo non lo ha frenato dal continuare a commentare altri fatti di cronaca e gossip.

La sua lingua è pungente come una spada, lo sa bene Rita Dalla Chiesa che due giorni fa si è vista citare in un post Twitter oltremodo vergognoso per molti, proprio per via dell’uso improprio che ha fatto nel ricordare Frizzi.

“Dov’è il tweet su Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi dove dice: ‘Di Fabrizio Frizzi conserverò per sempre il ricordo di un uomo coraggioso. Visto che si è tro**to Rita Dalla Chiesa”. Si legge.

“@ritadallachiesa. Qualcuno l’ha salvato?”, commenta qualcuno sotto al tweet del comico ormai cancellato.

Pronta, arriva la risposta di Rita che non aspetta un secondo nel rispondere a tono a Diomede zittendolo una volta per tutte: “Che dici, gli mando una foto di come ero???”. Chissà se gli sarà passata a voglia di stuzzicare chi ha sciabole più grandi e affilate delle sue.