Continuano i problemi di salute dei vip: Romina Power ricoverata in ospedale. Al Bano fa indispettire i fan

Romina Power: la celebre cantante statunitense ma italiana nell’anima ha subito un intervento agli arti inferiori. Quali sono le sue condizioni di salute adesso? A rivelarlo non è Al Bano

Sono diversi i vip che ultimamente sono incappati in problemi di salute più o meno gravi e che hanno destato preoccupazione nel pubblico che li segue con affetto. É arci noto l’intervento subito dal rapper Fedez dovuto a un tumore neuroendocrino del pancreas. Tutto è andato per il meglio e adesso è a casa con i suoi cari.

Anche Gianni Morandi, fresco di medaglia di bronzo ottenuta durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, è tornato sotto i ferri del sapiente chirurgo Marco Lanzetta lo scorso 22 marzo a causa dell’ustione alla mano destra avvenuta circa un anno fa. Purtroppo, adesso tocca anche alla cantante statunitense Romina Power. Gli italiani per lei provano un’affezione e una simpatia particolare. Ha attraversato lo spettacolo nostrano per decenni, divenendo quasi “una di famiglia”. É naturale che saperla debilitata provochi sentimenti di concitazione. A dare notizie è un membro del clan Carrisi: a sorpresa non si tratta di Al Bano.

Romina Power: perché è stata operata? Quali sono le sue condizioni di salute

Un messaggio apparso sui social di Romina jr. Carrisi recita così: “Sono andata a trovare mia mamma in ospedale. È stata operata al ginocchio e adesso è impegnata con la riabilitazione”.

La figlia d’arte della celebre coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power si è mostrata con tanto di mascherina, cuffietta e camice azzurrino; è stata lei a dare per prima la notizia di un intervento a cui è stata sottoposta la madre. Si tratterebbe dello stesso tipo di operazione che l’aveva coinvolta già qualche tempo fa.

Ha poi proseguito con un tocco di ottimismo e simpatia, rassicurando tutti i fan: “Sta bene, è coccolata e quasi pronta per tornare a ballare la salsa con me”.

Si aspettano ulteriori aggiornamenti che probabilmente arriveranno di nuovo dalla figlia più piccola della cantante statunitense, erede dei celebri divi di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian.

Nessuna dichiarazione da parte dell’ex marito, Al Bano Carrisi, fatto che ha un po’ indispettito i fan. Tuttavia, è la stessa Romina Power a prenderne le difese attraverso una Instagram Story: “Spesso si riferiscono a me ed Albano come una ‘soap opera’. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali”.