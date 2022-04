La strepitosa showgirl italiana Sara Croce si è superata con l’ultimo post, condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram: che spettacolo!

La bellissima ex Madre Natura del programma televisivo “Ciao Darwin” è una vera e propria bomba ad orologeria: il suo ultimo post ha fatto esplodere il web intero!

Nell’immagine Sara viene immortalata a trequarti, con lo sguardo rivolto verso la sua destra ed un’espressione piuttosto seria e pensierosa: impossibile staccarle gli occhi di dosso!

Non c’è alcun dubbio: la nota influencer è il mix perfetto tra bellezza, stile e fascino… come si fa a non innamorarsene?

Nello scatto Sara sfoggia un outfit super casual, ma che le dona moltissimo: si tratta di un semplice paio di jeans ed un toppino verde che si incrocia sul collo come fosse un bikini… curve, braccia, spalle e pancia sono totalmente in mostra.

Siete curiosi di vedere il post che ha compiuto una strage di cuori in tutta Italia? Reggetevi forte, perché vi lascerà senza fiato…

Sara Croce, guardarla è un piacere immenso per gli occhi: la FOTO è come un fulmine a ciel sereno…

Una cosa è certa: la famosa fashion blogger sa sempre come rendere felici i suoi fan!

Nella foto la bellissima ex fiamma del noto Andrea Damante viene immortalata con i capelli sciolti e poco trucco: anche nella sua semplicità, Sara rimane sempre uno schianto!

Il post è stato bombardato da mi piace e commenti, di cui la maggior parte sono complimenti e apprezzamenti scritti dai seguaci più affezionati: “Sara oggi sei come un raggio di sole: divina!”; “Sei un angelo Sara”; “Sei la ragazza più semplice e bella del mondo intero” oppure “Sei semplicemente meravigliosa, gran bel viso!”.

Gli scatti di Sara Croce sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!