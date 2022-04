“Finalmente uno stile diverso da Trussardi”, Michelle Hunziker: dopo il divorzio la rivoluzione sta anche nel look – FOTO

La conduttrice italo-svizzera ha condiviso un post su Instagram da far perdere i sensi a tutti i suoi fans. Una bellezza stravolgente!

Michelle Hunziker è, senza ombra di dubbio, una delle showgirl più amate nel nostro paese.

Nasce nella Svizzera italiana, si trasferisce a Milano all’età di 17 anni dove intraprende la carriera di modella.

Sfila per le più importanti agenzie di moda come Armani e Rocco Barocco, diventa l’immagine dell’intimo ”Roberta” e con la sua pubblicità spopola sui manifesti di tutte le città d’Italia venendo anche eletta ”Fotomodella dell’anno”.

Da lì la sua carriera è tutta un crescendo, inizia a prendere parte a diversi programmi televisivi fino al ruolo di conduttrice che le regala fama e notorietà.

I 5 scatti che ti mandano in estasi

Nel corso degli anni si parla di lei non soltanto per la sua bellezza e per il suo talento ma anche per il gossip: fa scalpore, prima la sua relazione con il conduttore Marco Predolin, quando era ancora minorenne e lui aveva 26 anni più di lei, poi con Eros Ramazzotti che sposò e dal quale ebbe la primogenita Aurora, i due si lasciarono poiché lei entrò a far parte di una setta che la allontanò dai suoi affetti. Infine la relazione più importante, quella con l’imprenditore Tomaso Trussardi che sposò e dal quale ebbe due figlie, Sole e Celeste. La coppia ha annunciato la separazione poco tempo fa e oggi Michelle sembra abbia ritrovato il sorriso con il chirurgo Giovanni Angiolini.

In questo ultimo post condiviso dalla presentatrice di ”All togheter now” si può ammirare tutta la bellezza della splendida 45enne.

Indossa una maglia turchese a maniche lunghe a costine, che lascia il ventre scoperto e una longuette rosa della stessa trama che le calza a pennello e rende le sue forme ancora più paradisiache.

Tra i commenti c’è chi le fa notare: “Uno stile molto diverso da quello Trussardi”, alludendo a un cambio look dopo la separazione dal marito.

Quella di Michelle è una bellezza senza tempo, anzi con il passare degli anni si mostra sempre più affascinante e sensuale. Impossibile resisterle!