Veronica Ferraro, sotto la giacca niente: le vie di Milano si surriscaldano in fretta – FOTO

L’influencer Veronica Ferraro esce da casa così: giacca, minigonna e stivaloni. Sotto? Niente. Applausi dal social.

Veronica Ferraro è una bellissima influencer che sa come catturare i numerosissimi utenti che di volta in volta decidono di invadere il suo profilo social e lasciarle un commento, un emoji – come cuori e smack – o un semplice like. Il suo successo? Sicuramente il raccontare ritagli di vita belli, colorati e apparentemente spensierati.

E’ bello essere sé stessi sui social, quello sicuramente ma anche dare quel pizzico di follia genuina capace di far sognare chi è vittima della propria routine. Possiamo certamente affermare che la bella influencer riesce sempre in questo intento, che sia attraverso uno shooting o una foto che racconta l’ultimo viaggio.

Veronica Ferraro, estate a Milano: sotto la giacca niente

