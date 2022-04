La vita in diretta, la verità sulla crisi tra Totti e Ilary: “cornuti e bugiardi”

A La vita in diretta si è parlato della crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti: quello che è emerso ha lasciato il conduttore Alberto Matano senza parole

Il blocco che La vita in diretta dedica quotidianamente al mondo dello spettacolo si è aperto con una parentesi relativa alla crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una crisi che – cosa che i due coniugi non hanno mancato di puntualizzare – è frutto di una montatura architettata a regola d’arte per colpire la splendida coppia, che a distanza di vent’anni appare serena ed innamorata come agli inizi.

Alberto Matano, assieme alle ospiti del suo talk, ha cercato di comprendere le motivazioni che avrebbero portato ad un così feroce accanimento nei confronti di Ilary e Francesco. Fondamentale, a questo proposito, è stata la testimonianza di Francesca Fagnani, conduttrice di Belve.

L’intervista che quest’ultima ha fatto alla Blasi – che verrà trasmessa questa sera su Rai 2 – contribuirà a sciogliere gli ultimi nodi relativi alla questione. Le anticipazioni fornite dalla giornalista a Matano, d’altra parte, si sono rivelate a dir poco scoppiettanti.

La vita in diretta, la verità sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi: “cornuti e bugiardi”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Diletta Leotta e il nuovo amore, lo dichiara in radio: ”mi sono fidanzata”. Ecco chi è – FOTO

A La vita in diretta, Francesca Fagnani non ha mancato di fornire alcune succulente anticipazioni in merito alla puntata di Belve in onda questa sera. L’intervista all’ospite d’onore Ilary Blasi, stando al resoconto della giornalista, non mancherà di svelare alcuni retroscena sconvolgenti sulla crisi.

Una crisi che, come evidenziato da Matano, è stata più volte smentita dai diretti interessati. Il giornalista, tuttavia, non ha potuto evitare di rivolgere una domanda tutt’altro che scontata alle sue opinioniste: “perché c’è questo complotto contro di loro?“.

Al quesito, più che pertinente, ha tentato di rispondere Barbara Alberti, la cui replica a Matano si è rivelata a dir poco calzante. “Gli ammiratori di oggi vorrebbero essere come loro” – ha sentenziato la Alberti, che ha poi aggiunto – “Li vorrebbero cornuti e bugiardi proprio come tutte le altre persone“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Michelle Hunziker non riesce a contenere l’emozione: “Tommaso? L’ho chiamato stamattina e…”

Un’analisi che il conduttore non ha mancato di condividere, al pari delle altre opinioniste del talk. Eppure, nonostante i rumors sembrino destinati a non spegnersi, Ilary e Totti possono vantare di un numero altrettanto elevato di seguaci, che intervengono a difendere la coppia in ogni occasione.