Alberto Angela, avete mai visto il suo secondo figlio? Si chiama Edoardo ed è bello come il sole, quasi meglio del papà

Quando parliamo di Alberto Angela non c’è bisogno di aggiungere altro. Il divulgatore scientifico, figlio di Piero, è noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive che ci portano alla scoperta dei tesori del nostro Paese e non solo. Bello e molto sensuale, Alberto ha saputo conquistare anche il pubblico femminile con un fascino che legato al sapere e alla cultura fa di lui uno degli uomini più amati.

Ma di lui cosa sappiamo veramente? È un uomo molto riservato, ha fatto tanta televisione, parla correttamente diverse lingue e ha ricevuto molti riconoscimenti ma sulla sua vita privata si conosce ben poco. Sapete che è legato a Monica e ha tre figli? Uno di loro, Edoardo è di una bellezza sconvolgente.

Alberto Angela, ecco il figlio Edoardo: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Angela (@edoangela)

In moltissimi non lo conoscono e sui social si tiene ben attento da non esporsi molto ma è bastata una sola foto per dire che lui è anche meglio del padre. Parliamo di Edoardo, secondogenito di Alberto Angela che con una sola foto ha conquistato il web.

Nato nel 1999 è il secondo figlio del divulgatore scientifico. Prima di lui Riccardo e dopo Alessandro. Tre e tutti maschi i nipoti del mitico Piero Angela. Qualcuno di loro seguirà e porterà avanti la tradizione di famiglia? Ancora tutto da vedere.

Su Edoardo ed i suoi fratelli si sa pochissimo ma di una cosa il web è certo: il secondogenito di Alberto Angela è davvero molto bello e sexy. Il profilo Instagram è blindato e si vedono solo tre foto, tra cui un suo primo piano che ha letteralmente rapito gli utenti ed uno scatto insieme ai suoi fratelli.

“Voglio essere in costante apprendimento e non limitarmi ai pregiudizi” scrive Edoardo a corredo di questo scatto. Che sia proprio lui a continuare la scia della divulgazione scientifica di famiglia iniziata dal nonno e proseguita dal padre?

In molti sospettano che quello non sia il suo vero profilo ma in tantissimi sottolineano che la sua bellezza è magica dicendo all’unisono: “Meglio del papà”.