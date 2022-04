Alda D’Eusanio torna in tv e accusa la Rai, dichiarazioni provocatorie che lasciano il segno: “Cacciata per motivi politici”

La giornalista dopo un lungo periodo di latitanza dal piccolo schermo è tornata a parlare in tv di quello che le è accaduto.

La giornalista e conduttrice televisiva Alda D’Eusanio, nei giorni scorsi ha debuttato a 71 anni suonati sul palco dell’OFF/OFF Theatre, diretto da Silvano Spada, con la pièce autobiografica dal titolo “È nata una zucca”. La ex gieffina quindi pare che dopo un lungo periodo di assenza da teatro e piccolo schermo sia finalmente in grado di poter dar voce a quanto finora taciuto.

Lo scandalo che è merso durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip 5” con le accuse di violenze domestiche del musicista Paolo Carta ai danni di Laura Pausini, hanno portato alla sua esclusione immediata dal reality e ad accuse legali a cui la signora è chiamata a rispondere.

A distanza di tempo però sembra che sia una voce richiesta la sua: non solo il teatro come appena descritto, ma anche la tv con il programma di Cusano Italia tv in cui come suo solito non ha saputo trattenere la lingua con dichiarazioni oltre modo pesanti nei confronti della Rai.

Alda D’Eusanio sulla Rai: “Mi hanno tolto tutti i programmi”. Accuse pesanti

Lei durante il governo Craxi e Tangentopoli negli anni Novanta guidava con grande passione l’allora “L’Italia in Diretta” (oggi “La Vita in Diretta”), ma oggi come a quel tempo la sua voce è sempre stata vista come troppo invasiva e chiassosa.

Durante l’intervista di Cusano Italia tv non si è certo risparmiata accusando quindi la televisione di Stato come colei che l’ha sempre voluta fuori dai giochi perché considerata “personaggio scomodo”.

“Io ho fatto tanti programmi tv e poi me li portavano via tutti. Portavo al successo le trasmissioni e poi me le toglievano”, ha dichiarato senza peli sulla lingua.

Lei è stata anche la conduttrice di “Al posto tuo” o ancora “Ricomincio da te”, ma “in tutti questi casi mi hanno tolto questi show. Non è che ho rabbia, ma è la storia della Rai, che è un ente politico. Lì devi appartenere ad una squadra”.

La D’Eusanio spiega che bisogna sempre essere “politicamente coperta” altrimenti i “tuoi meriti non bastano a proteggerti”. Ha spiegato la conduttrice che con molta probabilità ora riceverà qualche altra lettera di accusa anche dalla Rai per quanto confessato. In molti pensano che sarà questione di giorni.