Anna Safroncik lascia senza parole i fan che esterrefatti da tanta bellezza notano un particolare inebriante. La foto è proibita e tutti esprimono apprezzamenti.

Nata a Kiev il 4 gennaio del 1981, Anna Safroncik è una delle attrici più apprezzate nel panorama cinematografico internazionale. Possiamo tranquillamente affermare che Anna è figlia d’arte, i genitori sono la ballerina ed insegnante di danza Lilija Capkis e il tenore Jevhenij Safroncik. Sin da piccola ha nutrito una forte propensione per la recitazione, debuttando a soli 4 anni nella Fiaba dello Zar Saltano. Da quel momento l’attrice non ha più smesso di recitare.

Anna si è trasferita in Italia quando aveva 12 anni, nel 2000 ha debuttato al cinema con ‘Cera un cinese in coma’, un film di Carlo Verdone. Questo film è stato il trampolino di lancio per Anna che non ha più smesso di coltivare la sua passione. In poco tempo è diventata una vera celebrità, amata e stimata da tutti.

Anna Safroncik in un sabato proibito, la sua foto fa girare la testa

