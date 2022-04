Anna Tatangelo si lascia andare ad una dichiarazione d’amore sui social: “Da quando ci sei tu è tutto diverso e mi illumini la vita”

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Il suo esordio è avvenuto quando, da giovanissima, ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria dei più piccoli. Non avrebbe mai immaginato che la sua voce limpida avrebbe fatto sognare milioni di telespettatori, portandola sul tetto d’Italia e d’Europa.

La Tatangelo, però, per tantissimi anni è stata vittima di numerosi pregiudizi. Infatti, era a malapena maggiorenne quando cominciò una storia d’amore con un uomo sposato. Non un uomo qualunque, ma Gigi D’Alessio. Per tantissimo tempo, si è sentita dire di essere una arrampicatrice sociale, ma la loro storia è durata molti anni e insieme hanno avuto anche un figlio: Andrea D’Alessio.

Anna Tatangelo: la dichiarazione per il suo grande amore emoziona tutti

Pochi anni fa, le strade di Anna e Gigi si sono definitivamente separate, entrambi hanno iniziato una nuova vita con altri compagni, ma il piccolo Andrea li terrà per sempre l’uno nella vita dell’altro. Oggi il bambino compie ben 12 anni, come ha detto Anna sta entrando nella fase dell’adolescenza e sta facendo di tutto per potergli stare dietro e non lasciarlo da solo in un momento così tanto critico della sua crescita.

Intanto, ha pubblicato una foto sui social per fargli degli auguri anche pubblicamente: “Auguri al mio ometto!!! Grazie perché da quando sei nato illumini la mia vita“. Nello scatto, il bambino le sta dando un bacio sulla guancia.

Andrea oggi è stato ricoperto dall’amore di tutte le persone che lo circondano, della sua famiglia e dei fans dei suoi genitori che lo hanno visto nascere.