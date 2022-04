L’ultima ammissione di Antonino Cannavacciuolo sconvolge i fan più affezionati al format televisivo di “Masterchef”. E’ davvero un addio?

Il celebre cuoco nativo di Vico Equense, Antonino Cannavacciuolo, ha attirato l’attenzione dei suoi fan in queste ultime ore. L’appassionato di cucina, nato sotto il segno dell’Ariete, si è rivolto al pubblico del piccolo schermo con un annuncio del tutto inatteso.

Classe 1975 ed ormai noto protagonista televisivo, Antonino ha iniziato il suo percorso ricevendo una soddisfacente collezione di Stelle Michelin, a partire dal 2006. Per poi iniziare a farsi conoscere dal vasto pubblico italiano grazie al suo indimenticabile approdo su Fox Life, sette anni più tardi. Antonino è divenuto, con il passare del tempo, uno dei punti di riferimento più gettonati. Sia in ambito culinario che d’intrattenimento. Qual’è allora, quest’oggi, il fine dell’amato protagonista di “Masterchef“? Smascherare una menzogna “da incubo“.

Antonino Cannavacciuolo la menzogna e l’addio a “Masterchef”, fan increduli

Cannavacciuolo ha preferito intervenite in prima persona, durante l’ultima conferenza stampa tenutasi in occasione della ripartenza della sua trasmissione sulla rete Sky di “Cucine Da Incubo“. Il cuoco ha spiegato pubblicamente, e una volta per tutte, quali siano le sue reali intenzioni future.

“Tutte bugie“, ha ammesso il conduttore, spiegando di aver già firmato un contratto per almeno “altri due anni“. Il cuoco, dunque, che si credeva avesse arrestato la sua ascesa televisiva sul versante “Masterchef”, con una firma sicura ha poi deciso di confermare la sua duplice presenza.

“Non ho mai detto una cosa del genere“, ha perciò spiegato Cannavacciolo, riferendosi in particolare ai numerosi rumors susseguitesi negli ultimi tempi. La trasmissione di “Cucine Da Incubo” ripartirà ufficialmente il prossimo mercoledì’, 3 aprile, in prima serata. Su Sky Uno ed in contemporanea su Now.

I fan del cuoco, dapprima increduli di fronte all’accaduto, hanno dimostrato in massa la loro contentezza. Condividendo di volta in volta il loro entusiasmo in rete. Inoltre, si è infine sottolineato durante l’intervista di come l’appuntamento d’esordio in questo 2022 si terrà già domani stesso, 31 marzo, a partire dalle 20.