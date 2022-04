Carolina di Monaco infatuata: retroscena sbalorditivo, coinvolta Charlene

Carolina di Monaco torna a stupire con un retroscena clamoroso dalla sua vita privata. La sorella di Alberto sembra essersi presa una sbandata.

65 anni, stile senza tempo, fascino intramontabile. Carolina di Monaco ha segnato la storia del Principato con i suoi modi di fare perfetti e i suoi look raffinati nonché le sue questioni di cuore. Proprio in merito alla sua vita sentimentale un nuovo retroscena ha lasciato senza fiato: nella vicenda sembra essere coinvolta anche Charlene.

La primogenita di Grace Kelly e Ranieri ha alle spalle tre matrimoni. Il primo risale al 1978 con con Philippe Junot, destinato a durare solo due anni per poi essere seguito da quello con Stefano Casiraghi nel 1983 concluso tragicamente a seguito del decesso del marito a causa di un incidente.

In ultimo ha convogliato a nozze nel 1990 con Ernesto Augusto di Hannover, il suo matrimonio più lungo, ma da dieci anni in forte crisi. Ormai i due sembrano condurre due vita parallele, tanto che lui starebbe frequentando da mesi un’artista francese molto più giovane. Nonostante tutto i due non hanno ancora divorziato, sembra per ragioni patrimoniali. Intanto è emerso come anche nel cuore di Carolina sia presente una nuova fiamma.

Carolina di Monaco e il nuovo amore: Charlene coinvolta

Carolina di Monaco sembra aver perso la testa per un nuovo amore. A 65 anni il suo cuore è tornato a battere per un parente di sua cognata Charlene: si tratta del fratello minore della moglie di Alberto, Gareth.

Ingegnere informatico e professore, sposato con Roisin Galvin, il suo fascino avrebbe fatto infatuare la reale.

Gareth negli ultimi mesi ha bazzicato spesso a Palazzo Grimaldi, mentre la sorella era ricoverata in una clinica in Svizzera, per poi essere dimessa di recente, per gestire alcune sue questioni e da buon zio si è occupato anche dei suoi gemellini, Gabriella e Jacqueres.

Sembra che il fratello dell’ex nuotatrice sia entrato nelle grazie di Carolina: secondo alcuni rumors da Palazzo la reale monegasca avrebbe preso una sbandata per lui.