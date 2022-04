Dopo settimane in standby, Chiara Ferragni è tornata più carica che mai: ecco cosa ha rivelato ai fan che la seguono

Sono stati giorni difficili per Chiara Ferragni che ha passato molto tempo in ospedale per supportare e sostenere il marito ricoverato a causa di un tumore al pancreas.

Ora che il peggio sembra passato e che Fedez è tornato a casa dalla sua famiglia, l’influencer si è rimessa subito a lavoro ed ha condiviso con i fan un’iniziativa a cui sta collaborando.

Chiara Ferragni, l’annuncio sui social: di cosa si tratta? – FOTO